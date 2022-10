Fuerte cruce entre Juan y Marcos en Gran Hermano 2022: "Tenés 42 años, ya..."

“Estaría bueno que cuando esté hablando, vos estés acá prestando atención. Te lo digo de onda, porque yo te voy a escuchar si vos hablás no me voy a levantar e irme a buscar agua”, apuntó Juan.

“¿Cuál es tu problema? No entiendo... ¿Tanto te cuesta entender que me fui a servir agua?”, le contestó el joven.

“Que tenés que tener más personalidad y ser más educado. Estuviste sentado mientras todos hablaban, empecé a hablar yo, te levantaste y te fuiste”, le marcó Juan con tono serio.

“¿No tengo personalidad? Personalidad no tenés vos, que hablas mal de todos y no lo decís en la cara", le dijo certero Marcos.

“Estás equivocado, yo no hablo mal de nadie”, lo corrigió Juan. Y Marcos siguió fuerte: “Tenés 42 años, ya podrías demostrar”. “Perfecto, el domingo te vas”, sentenció Juan.

El polémico comentario de Tomás Holder sobre las mujeres con las que no saldría

Tomás Holder sigue realizando fuertes comentarios que generan rechazo en las redes sociales. Junto con su grupo de aliados, Juan, Nacho y Martina, el influencer comenzó a hablar de las mujeres que él considera atractivas.

“Si la mina es buena y es un diez que me parece hermosa, pero me dice ‘Tomi, te voy a buscar en colectivo y nos vamos para tal lado’, yo no me subo a un colectivo porque no me gusta, para mí pasa de un diez a… no sé, un ocho, sigue siendo linda… pero no tiene plata”, arrojó de manera polémica.

“O a un dos quizás pasa”, añadió. Este comentario llamó la atención de sus compañeros de grupo. “Ya está, no la quieras alegrar", le dijo Juan.