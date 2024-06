Fuerte denuncia contra Darío de Gran Hermano que podría dejarlo fuera del reality

"Está cancelado porque caga... con los autos. Si él va a hablar, vamos a decir la verdad. Creo que no hay persona que me cruce en La Plata que no diga eso.... lo que dicen, me lo reservo", remarcó.

Meses atrás, cuando Darío entró en GH, Oscar González Oro lanzó un duro tuit mencionándolo. “Mirá dónde lo vengo a ver a este garca. Me arruinó el auto y la plata jamás me devolvió y se mudó. Ansioso lo esperaré en Martínez”, reveló el famoso conductor.

Los familiares del participante advirtieron que están dispuestos a ir a la Justicia si la hija de Virginia no se retracta de sus afirmaciones.

Darío fulminó a Virginia, la última eliminada de Gran Hermano: "No la voy a perdonar nunca en mi vida"

Luego de que la participante Virginia Demo abandonara la casa de Gran Hermano (Telefe) el último domingo, Darío Martínez Corti hizo un fuerte descargo contra la comediante.

“Me da lástima que haya tomado ese camino con respecto a algo que no entiendo por qué lo hizo”, sostuvo el platense, haciendo referencia a lo que había dicho la mujer sobre su hijo, Francisco, aquella noche en la que durmió con Juliana 'Furia' Scaglione.

“Por más que me pida disculpas yo no la voy a perdonar en mi vida”, agregó el jugador enojado.

Más tarde, en el confesionario, el participante volvió a referirse al tema: “Todo lo que es juego me lo banqué, pero se metió con mi nene y ahí cambió todo. Más de la manera en que lo hizo. Ese fue el único tema grave que no puedo dejarle pasar”.

Por su parte, en El debate de Gran Hermano, Virginia acotó que su reacción le "parece una bolud...". "Pido disculpas porque nunca quise lastimar a nadie. No fue un chisme. Yo sentí que hablaban y movimientos en la cama, sentí un ruidito particular", admitió la rubia.

El enojo de Ceferino Reato tras la amenaza de Furia en la casa de Gran Hermano

En las últimas horas ocurrió un curioso episodio en la casa de Gran Hermano (Telefe) cuando la participante Furia lanzó un inesperado comentario sobre el analista del reality, Ceferino Reato.

"Ceferino, cerrá el ort... Ese debe hablar mal de mí. Más vale que estés hablando bien de mí... cuando salga, agarrate amigo. Vos vas a tener miedo en el panel, no yo de vos", fueron las palabras de Juliana que se viralizaron rápidamente.

Esto desató una fuerte polémica, ya que los fanáticos comenzaron a denunciar que la participantes recibe información de la producción, ya que seria imposible para ella saber que dice Ceferino en la televisión.

Ante tanta repercusión, el mismo periodista alzo la voz a través de sus redes sociales y se mostró enojado, pero sin perder la ironía que lo caracteriza en sus opiniones.

Ceferino Reato contra Furia

"GH. Las fuerzas del cielo. Tremenda capacidad extrasensorial de Furia. Momento muy simpático del juego", deslizó en X. Sin embargo, luego la hermana de Furia atribuyó las palabras de la entrenadora a "un tercer ojo" y Ceferino decidió salir nuevamente al cruce.

"El tercer ojo, las fuerzas del cielo. Lo que yo digo. Muy de acuerdo con los furiosos. Pregunta obligada a estos amigos: sale River campeón de la Libertadores este año? La duda que carcome", escribió.