Fuerte descargo de Cecilia Roth sobre el rumor que indicaba que Jey Mammon se había quedado en su casa: "Sufrí una catarata de odio"

En una nota con Catalina Dlugi por La Once Diez, Roth contó que esa versión le generó un dolor de cabeza: "Sufrí una catarata de odio hacia mí. Hay una cosa que me parece brutal y tremenda que es la cancelación, cuando te cancelan por odio, resentimiento lo que fuere”.

La actriz aclaró que, además, ese rumor era completamente infundado porque ella no tiene propiedad en España. "No tengo casa en Madrid", advirtió.

Por otro lado, Roth afirmó que siente un gran afecto por Jey y trata de manejarse con cautela respecto a la denuncia de Lucas. “Quiero mucho a Jey y creo que hay que tener una cautela con todo. No soy de esa gente que por algo que todavía no se comprobó te dejo de querer al otro día”, manifestó.

Al finalizar, la actriz remarcó que ella siempre va a defender a la víctima. "Siempre estoy absolutamente del lado de la víctima y creo que todos lo estamos. Lo que no es cierto es que estuvo en mi casa conmigo. No hablé durante mucho tiempo, no dije nada, hasta que un momento dije ‘¿sabes qué? ¿qué estoy ocultando? ¿Quién puede pensar que puedo estar escondiendo a una persona?’”, cerró.

Jey Mammon

La drástica decisión que tomó Jey Mammon sobre su futuro en la TV tras la denuncia de Lucas Benvenuto

El 23 de marzo se conoció en detalle la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon. El joven reveló que mantuvo una relación con el conductor cuando era menor de edad.

Desde entonces, la figura de Telefe se alejó de la conducción de La Peña de Morfi ante el revuelo que generó el caso en los medios. "Yo no violé, no abusé ni drogué a nadie", expresó el humorista.

En una reciente entrevista con Paparazzi, Jey adelantó que tienen intenciones de retomar su actividad profesional. "La tele es mi lugar así que pronto vamos a volver a la tele, obvio”, remarcó.

El conductor también se refirió al vínculo con su compañera, Jésica Cirio, que quedó al frente de La Peña de Morfi junto a Georgina Barbarossa. "Hablé con ella y mantengo una buena relación", advirtió.

Por último, Jey reveló que está tratando de volver a tener una vida "normal" luego de semanas de mucha exposición mediática. "Estoy bien. Tranquilo. Ahora estoy por ir a comer con un amigo", sentenció.