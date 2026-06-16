Gastón Trezeguet denunció amenazas de muerte y puso a todos en alerta: "Espero que lo agarren".

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¿Cómo fue el cruce de Gastón Trezeguet y Ceferino Reato en Gran Hermano?

El clima en el debate de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a calentarse luego de un fuerte intercambio entre Ceferino Reato y Gastón Trezeguet. La discusión surgió mientras analizaban el presente de Manu dentro de la competencia y el apoyo que recibe por parte del público. Lo que comenzó como una opinión sobre el juego del participante terminó convirtiéndose en un cruce personal entre los panelistas, con chicanas, interrupciones y una intervención de Santiago del Moro para distender la situación.

Todo empezó cuando Gastón Trezeguet expresó una dura crítica hacia el desempeño de Manu en el reality. "A mí me parece que el nivel de derrape que está teniendo Manu, de haber pasado a ser protagonista a terminar siendo el muñeco inflable de Lola, me parece abrumador. Y otra cosa, dejame decir", lanzó el exjugador. Sin embargo, antes de que pudiera completar su idea, Ceferino Reato lo interrumpió con una breve objeción: "Pero eso es demasiado".

Lejos de bajar el tono, Trezeguet respondió de inmediato y marcó su postura frente a la interrupción. "Dejame terminar, que a vos te gusta hablar mucho", retrucó, para luego agregar otro comentario dirigido al público que sigue el programa: "Otra cosa que me gustaría decir: ojo a las señoras que lo votan, porque no vaya a ser a cosa que elijan un marido infiel después". La frase provocó una reacción inmediata entre los presentes en el estudio, quienes manifestaron su sorpresa con un espontáneo "¡Ay, Gastón!".

El comentario también generó una fuerte respuesta de Ceferino Reato, quien cuestionó la postura de su compañero. "¿Vos creés que vos estás en condiciones de decirle a las señoras que votan, lo que tienen que votar?", le preguntó visiblemente molesto. Pero Gastón Trezeguet volvió a defender su posición y elevó aún más la tensión del intercambio. "Yo me refiero a lo que ellas vienen votando. Y además, no me vas a decir a mí lo que yo tengo que decir. En este programa tengo más legitimidad que vos", respondió.

En medio del intenso cruce, Santiago del Moro decidió intervenir para descomprimir el momento con una cuota de humor. Señalando a Ceferino Reato, comentó: "El nominado a Martín Fierro es él". La broma generó algunas sonrisas en el estudio, aunque no alcanzó para detener del todo el intercambio. Finalmente, Gastón Trezeguet cerró la discusión con una última frase cargada de ironía: "Perdiste".