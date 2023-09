Georgina Barbarossa fue operada y mostró el antes y después de la intervención

Embed

Horas más tarde, compartió un nuevo video desde el centro de salud y dio nuevas actualizaciones. "¿Cómo les va? Bueno, ya estoy de pie. Me paré y caminé bastante así que no puedo creer ya estar de pie después de la operación de ayer que fue todo fantástico".

"La anestesista una canchera, no se podía creer. Mi médico un sol y estoy con Alejandra que me cuida y toda mi familia que es un pueblo y no los puedo traer a todos acá porque nos van a echar del sanatorio", bromeó.

"Gracias por todas las oraciones, por todos los mensajes, por todos los besos, toda la buena onda y besos a toda la gente", agradeció y entre risas deslizó: "Me tratan y me miman como si fuera una reina, me parece que me voy a quedar más...".

Si bien Georgina dejó en claro que se encuentra bien, los médicos le indicaron que necesita un mes de licencia, y es por esa razón que no podrá conducir la Peña de Morfi (Telefe) los próximos fines de semana.

Embed

Del Trece a Telefe: se definió quién será el nuevo conductor de La Peña de Morfi

Se confirmó el pase de una figura de El Trece a Telefe. ¿De quién se trata? De Diego Leuco. El periodista, que fue parte del canal de Constitución durante años, fue convocado para un importante proyecto en el canal de Martínez.

Ángel de Brito anunció que el conductor de Luzu Tv estará como conductor invitado de La Peña de Morfi, el clásico de los domingos, que fundó Gerardo Rozín. Georgina Barbarossa se toma licencia porque tiene que someterse a una intervención quirúrgica.

La figura de Telefe también tendrá un reemplazo en A la Barbarossa. Robertito Funes Ugarte se hará cargo del ciclo matutino hasta que la actriz esté recuperada y con autorización de sus médicos para retomar sus actividades.

Ángel de Brito sobre Georgina

"Los reemplazos de @geobarbarossa Este domingo, debuta @diegoleuco como conductor de La Peña de Morfi con @jescirio y @robertofunesu conducirá desde el viernes A la Barbarossa", escribió Ángel en su cuenta de Twitter.

Este domingo, La Peña de Morfi contará con grandes invitados como Los Palmeras, Callejero Fino, Jorge Rojas, Los de Imaguaré y Miguel "Conejito" Alejandro.