Georgina Barbarossa quedó varada en la ruta y se puso a charlar con camioneros en medio de espera: los videos

Pero fiel a su carácter divertido, Georgina no tuvo mejor idea que ponerse a hacer sociales con los conductores de los camiones que bajaron de sus vehículos y se acercaron a su auto a pedirle selfies y saluditos para sus familiares.

Así pudieron verse los desopilantes videos que la propia Barbarossa compartió en sus Instagram Stories, en los que también se vio que al cabo de las horas no dudó en bajarse también de su automóvil para estirar las piernas. Y fue allí que en cuestión de segundos, se armó una hilera de camioneros vecinos que hicieron fila para saludar y sacarse más fotos con la actriz, quien como era de esperar accedió amablemente.

Un verdulero desconcertó al aire a Georgina Barbarossa con sus pícaros comentarios y humoradas

A comienzos de agosto pasado, un hecho inusual ocurrió en vivo durante el programa A la Barbarossa en Telefe, Robertito Funes recorrió una feria y encontró a un verdulero muy particular.

La conductora del ciclo matutino, Georgina Barbarossa, no podía parar de reírse con las ocurrencias que arrojaba el comerciante al aire.

“¿Cuál es el vino más amargo?”, le dijo el verdulero al feriante al periodista. "No conozco el vino más amargo", le respondió Robertito. "Vino mi suegra", remató el vendedor. "Lo amo", exclamó la presentadora.

En un momento, el comerciante se puso romántico con Georgina. "A Georgina la conozco de la televisión. Siempre la miro. Es hermosa. Hermosa, hermosa", expresó. "¿Estás casado?", quiso saber la conductora, interesada en el señor. "Sí, hace 37 años", precisó el hombre. "Entonces, no. Te quiero, pero yo con señores casado no salgo. Pero me encantaría, porque me alegrarías la mañana", retrucó la figura de Telefe.

Finalmente, Georgina se sumó al humor del verdulero y culminó la nota con un chiste. "¿Qué le dice un pez al otro?", indagó. "¿Qué le dice?", dijeron todos en el panel. "Nada", cerró la actriz.