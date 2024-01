Georgina Barbarossa reveló la exigente condición que le dio su hijo para poder relacionarse con su nieta

"Son una compañía que realmente es para toda la familia. La gente los ama en la televisión, en el teatro y vienen de todo el país a verlos a ustedes. Los eligen porque son divinos, muy amorosos, acá y afuera del escenario", expresó al subir.

Embed

En otra oportunidad, la conductora dio un móvil a Intrusos (América) hablando sobre sus días allí y se mostró muy feliz por la visita de su hijo Juan y su nieta Julia.

Sin embargo, se supo que la conductora tiene que respetarG ciertas condiciones dictadas por su hijo para poder mantener relación con su nieta. Por ejemplo, tiene prohibido mostrar imágenes de la pequeña en televisión y redes sociales.

"¿Va a haber algún tipo de afloje?", indagó Pablo Layus respecto al tema. "No, me cortan el mambo. Algún día podré mostrarla a Julia, cuando tenga 21 años y yo esté viejita. No me dejan, son perfil muy bajo mis hijos. No les gusta estar expuestos, les molesta", aseguró ella.

Embed

Insólito episodio se vivió al aire en el programa de Georgina Barbarossa: "¿Estamos seguros?"

Un hecho insólito se vivió al aire en el programa de Georgina Barbarossa en Telefe, A la Barbarossa. Analía Franchín estaba hablando sobre la detención de Aníbal Lotocki cuando empezó a escucharse un sonido extraño.

La panelista se detuvo y dirigió su mirada a la producción, intentando comprender de dónde provenía ese sonido. Enseguida, la conductora del ciclo matutino explicó que se activó una alarma en el estudio.

"Se activó una alarma... no pasa nada!", expresó Georgina, mientras el columnista Paulo Kablan intentaba continuar con el tema que estaban abordando antes de la interrupción. "Yo estoy acostumbrado por cuestiones profesionales", bromeó el experto en policiales.

Analía no ocultó su preocupación. "Es una alarma de incendio", acotó Nancy Pazos. De todos modos, la conductora calmó a sus compañeras: "No pasa nada". "¿Estamos seguros?", lanzó Pazos. "Sí, no pasa nada", remarcó Georgina.