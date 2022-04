Geraldine, la hermana de Nicole Neumann, anunció que se va del país

"Estamos muy contentos, pero bueno, dejar tu casa y vaciarla, se ve que me pegó emocionalmente, estoy muy sensible. Y aparte, físicamente, porque me desperté hecha pelota; con muchas náuseas, panza muy revuelta", contó en sus redes.

El proyecto es de Otamendi, que es uno de los dueños de la productora de La Huella Films, quien propuso ir a buscar este nuevo horizonte al Viejo Continente y hacerlo nada menos que en familia. La semana pasada, Geraldine sorprendió al participar en un desfile con sus tres sobrinas: Allegra, Sienna e Indina.

La modelo y actriz mostró en sus redes cómo fue su salida del país: despedida de amigos y la gran sorpresa de que una de sus amigas decidió sumarse a la travesía.

Nicole Neumann contó por qué no estará en la Argentina en el parto de Mica Viciconte

Hace unos días se conoció que Nicole Neumann no estaría en la Argentina para la fecha en que Mica Viciconte tiene prevista la fecha de parto de Luca (7 de mayo), fruto de su amor con el ex futbolista Fabián Cubero.

Nicole decidió estar fuera del país durante la primer quincena del mes de mayo, según informó la periodista Cora Debarbieri en el programa A la tarde, América Tv.

“Nicole parece que quiere evitar estar cuando nazca el bebé de Cubero. El 7 de mayo sería cuando llegue al mundo Luca Cubero y ustedes saben que desde que Nicole empezó a estar en pareja con Manuel viajan por el mundo y recorren el país cuando lo acompaña en las carreras”, remarcó la periodista.

Y luego agregó: “Ahora habría elegido esta fecha para desaparecer de la Argentina, para irse directamente hacia Europa, la misma fecha de nacimiento de Luca Cubero”.