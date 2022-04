La poderosa razón por la que Nicole Neumann planea irse del país

cubero nicole viciconte.jpg Fabián Cubero, su exmujer Nicole Neumann y su actual pareja, Mica Viciconte.

Así es que tal parece que Nicole decidió estar fuera del país durante la primer quincena del mes de mayo, dado que la fecha de parto de Mica Viciconte para que nazca su primer hijo. “Nicole parece que quiere evitar estar cuando nazca el bebé de Cubero”, confirmó Cora Debarbieri en A la tarde (América TV).

nicole neumann viaje cubero - captura a la tarde.jpg En A la tarde (América TV) anunciaron los planes de Nicole Neumann para cuando nazca el hijo de su ex, Fabián Cubero, y su actual pareja Mica Viciconte.

“El 7 de mayo sería cuando llegue al mundo Luca Cubero y ustedes saben que desde que Nicole empezó a estar en pareja con Manuel viajan por el mundo y recorren el país cuando lo acompaña en las carreras”, continuó la periodista. Para luego agregar “Ahora habría elegido esta fecha para desaparecer de la Argentina, para irse directamente hacia Europa, la misma fecha de nacimiento de Luca Cubero”, apuntando que el plan solo la incluiría a ella y su novio Manu Urcera, pero sin Indiana, Allegra y Sienna, las hijas del ex matrimonio que esperan ansiosas la llegada de su medio hermano.

Nicole Neumann reveló si llevará a sus hijas a conocer al bebé de Mica Viciconte

Mica Viciconte ya transita los últimos meses de su embarazo, la rubia tiene fecha para que nazca Luca en mayo. Entonces, seguramente en ese momento las tres niñas -Indiana, Sienna y Allegra- que tienen el papá del bebé -Poroto Cubero- y Nicole Neumann se quedarán al cuidado de la modelo.

Es por eso, que le consultaron a Nicole si llevará a sus tres hijas a la clínica a conocer al medio hermanito. “¿Está todo bien con Fabián? Cuando nazca Luca, ¿vas a llevar a tus hijas a conocerlo?”, preguntó la notera de Socios del espectáculo, El Trece. Entonces, Nicole Neumann respondió: “Y, calculo que las va a llevar él porque también son sus hijas”.

nicole.jpg Nicole Neumann había asegurado que sería su ex, Fabián Cubero, quien lleve a sus 3 hijas a conocer a Luca una vez que Mica Viciconte de a luz.

Con esta frase, días antes de conocerse sus planes de salir del país en esa fecha, Neumann dejó en claro que ella no irá a la clínica y que no visitará a Mica Viciconte y Fabián Cubero el día del nacimiento de Luca. Pero, algo no menor en la puja de esta ex pareja es que si dejará que las tres niñas vayan a conocer a su hermanito cuando su papá lo proponga.