Gonzalo Valenzuela se quebró al hablar de la muerte de Ringo, el hijo que tuvo con Juana Viale

Y luego, se refirió al hecho que marcó sus vidas para siempre: “Cuando pasó lo de Ringo fue durísimo, él fallece en el parto. Nosotros vivíamos lejos, en Del Viso, a unos 40 minutos de Buenos Aires, y fue una negligencia médica, absolutamente”, sentenció.

“La veía a Juana que estaba metida en la tina con contracciones muy seguidas, y la partera me decía que no fuéramos a la clínica, que podíamos ir mañana, y me mandó a comprar unos remedios, se los di y seguía con las contracciones”, recordó sobre aquel día.

“Me subí al del auto y nos fuimos a Buenos Aires, y llegamos 10 minutos tarde, y ya con tanta contracción la guagüita se había hecho caca adentro... eso es terrible”, aseguró.

Luego de tres años en pareja, Juana Viale se separó de Agustín Goldenhorn

Después de que a principios de año sorprendieran las declaraciones de Mirtha Legrand al hacerse la distraída sobre el noviazgo de su nieta Juana Viale y Agustín Goldenhorn ni bien puso un pie en Mar del Plata, lo cierto es que las versiones de crisis ya existían.

Ahora, desde Socios del espectáculo (El Trece) retomaron el tema y aseguraron que la nieta de Chiquita Legrand y el arquitecto están separados desde hace varios meses: "Hace mucho que da vueltas esta situación de Juanita y Agustín separados" disparó Adrián Pallares.

"Nos venían diciendo esto hace seis meses y me confirman que hace seis meses que Juana ya está separada de Agustín", intervino entonces Paula Varela con la revista Hola! en mano, que la muestra sola de vacaciones en Punta del Este.

Y luego de recordar el viaje que Viale hizo a fin de año a la Patagonia, Pallares agregó que "Juana se fue a pasar las fiestas al Sur, mientras él estaba en Punta del Este. Eso llamó mucho la atención".

"Dicen que se conocieron en 2019 en una cita a ciegas, pero hay una duda sobre las fechas, por lo menos para la exmujer de Goldenhorn", recordó la periodista y sumó que el arquitecto "tiene dos hijos muy chiquititos" y que el amor fue tan grande que hasta "Juana pensó en casarse".

No obstante, allegados a la pareja creen que no todo está roto del todo entre ellos, y que tal vez "se están tomando un tiempo".