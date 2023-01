Mirtha Legrand sorprendió a todos hablando de la separación de Juana Viale: "Ella no..." 

Allí, Mirtha Legrand no tuvo el menor inconveniente en responder todas las consultas, incluso las más incómodas. En primer lugar confirmó que seguirá al frente de su histórico programa a lo largo de 2023, así como también dejó en claro que le hubiera gustado hacer temporada televisiva desde Mar del Plata, como tantos años lo ha hecho.

mirtha legrand sobre separación de juana Viale - captura LAM .jpg Discreta, Mirtha Legrand dijo no saber si su nieta Juana Viale se separó de Agustín Goldenhorn, porque no le cuenta nada.

Tras explicar que no tiene una fecha puntual de regreso a Buenos Aires, la icónica conductora fue consultada por las versiones de crisis y ruptura amorosa de Juana Viale. Aclarando primero que no hay romance alguno entre Nacho Viale y Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, sino sólo una amistad de años, Mirtha sembró dudas sobre la situación de Juana.

"¿Y Juanita se separó?", le consultaron a Legrand. "No, no sé... ella no cuenta nada", respondió Mirtha restándole importancia. "Cuándo usted dice que no sabe, no dice que no...", le repreguntó el periodista de LAM.

"Ella no cuenta nada. Bueno chicos me tengo que ir, hace cuatro horas y media que salí de mi casa", concluyó entonces una pícara pero rapidísima la diva para salir del paso a minutos de haber llegado a la costa argentina.

Mirtha Legrand se emocionó al recordar a Pinky: "Fue una reina en la televisión"

El pasado 8 de diciembre murió Lidia Satragno, Pinky, a los 87 años, protagonista de una destacada carrera en los medios por más de 50 años. Y desde uno de sus últimos programa de la temporada 2022, Mirtha Legrand la homenajeó con profunda emoción.

"Mis condolencias a la familia de Lidia Satragno, conocida por todos como Pinky, que falleció el último jueves a los 87 años”, comenzó la diva.

“Pinky fue una reina en la televisión, era la señora televisión de verdad. Una mujer muy inteligente, con un físico excepcional, bonita, preciosa, siempre bien vestida”, destacó La Chiqui.

“Era maravilloso verla, yo la veía todo el tiempo. La última vez que la vi habrá sido hace tres años, en una fiesta de las que hacía Gente. Estaba en silla de ruedas, yo estaba con Susana Giménez, la vimos y nos acercamos a saludarla. Yo creo que no me reconoció, pero ahí le di el último beso”, la recordó.

“La verdad fue una reina, una maravilla. La gente la adoraba. Y se fue, murió, la gran Pinky. Para ella todo mi amor, todo honor y toda gloria”, cerró.