Gran Hermano 2022: el video que muestra las verdaderas intenciones de Alfa con Camila

"Que yo te quería mucho, que te quería muchísimo" fue la respuesta del hombre de las bandanas, ante lo que Gran Hermano le consultó si ella no era demasiado chica para él, dado que tiene 61años mientras que ella tiene 21.

Así, el participante agregó que respondió firme: "No importa. El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años". Y remató con un comentarios claramente machista, aunque en tono de broma: "Menos mal que no tenés cincuenta porque sino perdías".

Así las cosas, en las últimas horas y tras esta charla, se viralizó un breve video en las redes sociales donde se ve claramente cómo Alfa abraza desde atrás a Camila, y según parece le da besos en el cuello, lo que confirmaría la atracción del sexagenario hacia Lattanzio. Situación que también enfrentó a Marisa Brel y Laura Ubfal durante el debate del martes.

Ya cuando quedan solamente 10 participantes dentro de la casa de Gran Hermano 2022 las relaciones y los conflictos entre los jugadores se agudizan de manera extrema. Así, anoche durante el El Debate de Telefe las panelistas Marisa Brel y Laura Ubfal volvieron a cruzarse al aire y la incomodidad de sus compañeros fue evidente.

Todo arrancó cuando Marisa opinó la particular relación sobre la particular relación que hay entre Alfa y Camila. “Yo creo que, si Camila va a placa, la gente la saca porque no está quedando bien en esta situación confusa. Creo que el voto es negativo y la gente va a ir a sacarla porque está enojada porque ella no le pone límites a Alfa”, afirmó Brel.

Casi instantáneamente Laura Ubfal intervino para disentir con su colega. “No quiero enojarme con vos, querida Marisa Brel, pero resulta que hay una pareja que es Alfa y Camila. ¿Y a quién le pones la culpa? A Camila. Decís ‘ella no pone los limites’", disparó.

Y sumó picante: : “Yo te diría que seas más justa y que observes que él también tiene algo que ver en esta relación. Vos estás diciendo que la van a sacar a Camila de la casa y no se te pone en la cabeza que lo van a sacar a Alfa”.

“Sí, la van a sacar como vos decís que sacan a las mujeres. Alfa no está siendo desubicado, no está abusando, no está acosando porque ella habilita hasta un punto”, defendió su postura Marisa Brel; mientras que Ubfal no se movió de su postura y concluyó contundente: “No estoy de acuerdo”.