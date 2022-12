Gran Hermano 2022: La campaña de Cristian U para eliminar a tres participantes

Lo cierto es que recientemente se viralizó una conversación entre Cata -ya fuera de la casa-, Maxi, Nacho y Romina hablando de algunos campeones del formato, donde la primera aseguraba que Cristian U era un sacado al tiempo que disparó "Me re emboló que gane”. A lo que Romina Uhrig agregó: “Yo no me lo bancaba”, bajándole el pulgar a Urrizaga.