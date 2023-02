Gran Hermano 2022: la macabra historia de Alfa, que horrorizó a Julieta y generó repudio en las redes

Embed

Pero la historia no terminó ahí. Alfa reveló que su perra también atacaba a los animalitos. "Un día viene alguien y me dice que vio un gato sin cabeza en el jardín... ¡y estaba la perra en su cucha con la cabeza! jaja", detalló.

"No es gracioso, re asesino", exclamó Julieta. "¿Y qué querés qué haga?", remató el hombre de Tigre, que fue fuertemente cuestionado en las redes sociales.

"¿Alguna protectora de animales puede actuar con este nefasto?", "Alfa es un violento", "No tiene defensa. ¡Es un nefasto!", "Alfa contando que le pega a los gatos con una gomera. ¡Que mala persona!", fueron algunos de los comentarios que los usuarios le dedicaron a Alfa en Twitter.

Gran Hermano 2022: la drástica decisión de Romina en la cena de nominados con Alfa y La Tora

Este sábado, Romina Uhrig, Lucila Villar y Walter Santiago tuvieron la cena de nominados en la casa de Gran Hermano 2022. La comida se dio en medio de un clima de tensión, por el enfrentamiento entre Alfa y la ex diputada.

Para evitar confrontar con el más veterano de la casa, la ex mujer de Walter Festa tomó la decisión de no dirigirle la palabra. Se mantuvo en silencio y prácticamente no hizo comentarios en la mesa.

El enfrentamiento entre Romina y Alfa nació hace unos días luego de una fuerte pelea. El hombre de Tigre le dijo que no era bien visto en el afuera que esté siempre con la foto de sus hijas.

La ex diputada consideró ese comentario como algo sumamente ofensivo y, desde ese momento, se terminó la buena relación. "Se metió con mis hijas... cuando yo lo banqué un montón de veces", expresó luego del cruce con el polémico participante.