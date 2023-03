Gran Hermano 2022: Valentina habló de los preocupantes problemas de alimentación de Marcos

Fue allí cuando la morocha detalló: “Yo tuve una charla con él dentro de la casa en la que lo veía bajo de energía y que me preocupaba. Él me dijo que sí porque estaba con el tema de que no podía dormir con el tema de la alimentación, que es algo que baja las energías”.

Y agregó: “Entonces le di un pequeño consejo y le dije ‘si no te estás alimentando y durmiendo bien, entrená menos y no hagas ayuno’. Y después me dijo ‘Gracias, porque yo no me estaba dando cuenta de eso’”. Al tiempo que sumó: “Quizá en su rutina de cuidado no se da cuenta de esas pequeñas cosas. Yo creo que hoy en día no está con ese trastorno”.

“Creo que todos nos autoexigimos, y sobre todo cuando estamos pasando por una experiencia así, enfrente de mucha gente” lanzó Valentina intentando proteger a su hermano, por lo que La Tora intervino asegurando: “Ya todos nos dimos cuenta de que Marcos ahí hay algo que no quiere exponer”.

“Yo creo que se lo va a quedar él, y si en algún momento lo quiere contar, lo va a hacer. (…) Yo le dije ‘está bien equivocarse, y todo a su tiempo’. Cuando tengamos el momento par a hablar las cosas, lo vamos a hacer”, concluyó la hermana de Marcos Ginocchio.

El cariñoso reencuentro de Valentina, la hermana de Marcos de Gran Hermano 2022, con su novio: beso y abrazo

Después de dos semanas en Gran Hermano 2022, y haber ganado el apoyo del público para darle la inmunidad a su hermano, Valentina Ginocchio se despidió de Marcos y dejó la casa el domingo pasado.

En el estudio de Telefe, Santiago del Moro la esperaba para darle una sorpresa. Apenas ingresó, el conductor le avisó que su novio, Alexis, estaba en la tribuna, esperándola.

"Ahí hay alguien que te espera", le dijo el animador a la salteña. De inmediato, la hermana de Marcos se acercó a su pareja, le dio un fuerte abrazo y un beso muy tierno.

Valentina se mostró feliz por su estadía en el reality. "La pasé increíble. Es una experiencia única. A la casa la veo mejor, recargada. Fue un lindo tener a la familia adentro. Ellos no se lo esperaban y fue increíble", cerró.