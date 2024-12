Gran Hermano 2024: el desubicado comentario sexual de Nano que podría dejarlo fuera de la casa

En tanto, durante la tarde de Navidad se viralizó una picante charla entre la morocha -que sigue enganchada con él- y Nano, en la que en su intento por averiguar si aún tiene alguna chance de romance le tiró de la lengua y lo hizo pisar el palito con un zarpado comentario sobre otra de las chicas de la casa.

Embed

"Sos medio "jeropa" vos, ¿no?", deslizó picante Chiara en una charla junto a Ulises. Y tras quedarse en silencio una milésima de segundo, Nano arremetió con todo.

"¿Si te elijo a vos antes que a Luz?" la apuró entonces a su compañera, dado que hay entre ellas especie de enfrentamiento por él. "¡Te mato!", le respondió tremendamente sincera. Fue allí que Chiara le recordó a Nano su manifiesta lista de preferencias femeninas: "Vos... vos me pusiste a mi, a Jeni, a Martu".

A esa altura, fue cuando le preguntó sin filtro: "¿Martu te calienta más que Luz?", a lo que Giuliano indignó a los fanáticos del reality con su respuesta pasada de rosca, que no tardaron en reaccionar en las redes pidiendo su inmediata salida del juego.

"Martu me calienta, más siendo así toda nenita" disparó abiertamente. En ese momento, intervino Ulises, preguntándole picante "¿Toda qué?", como para que quedase claro el pensamiento del jugador. "Toda nenita" repitió Nano, para luego intentar aclarar sus dichos: "porque tiene 24 años, casi la edad de la mamá de mi hijo". ¡Tremendo!

Martina Pereyra - GH 2024.jpg

Giuliano explotó en Gran Hermano 2024 y disparó contra Sandra: “¿Tenemos que conseguir falopa?”

Durante la noche del lunes, los participantes de Gran Hermano 2024 cometieron un grave error. Tenía la posibilidad de elegir cigarrillos y algo dulce del kiosco, pero se inclinaron por un sobre sorpresa.

El sobre contenía un mazo de cartas. Ante esa noticia desafortunada, Sandra Priore entró en crisis y fue al confesionario para pedir irse del juego.

La mujer de La Plata no pudo contener la angustia ya que se quedó sin cigarrillos y la única oportunidad de proveerse de más era en el kiosco.

Embed

Al ver la crisis de Sandra, Santiago del Moro les ofreció a los participantes un desafío navideño, con helado y cigarrillos como premio.

Frente a la propuesta del conductor, los participantes decidieron aceptar el desafío. Sin embargo, a las pocas horas se desató un debate y algunos decían que no estaban dispuestos a someterse a una prueba para poder satisfacer el deseo de Sandra.

Giuliano Vaschetto se hartó y no ocultó su enfado. "Lo sabías... Sos una mina que se consumió todos los Gran Hermano.... ¿No aguantas sin fumar? ¡Chau!", planteó.

Y remató: "Acá hay una persona, que no voy a dar el nombre, y está dando un ejemplo de cómo alejarse de una adicción... una adicción que te arruina la vida.... y el loco está acá. Y qué... ¿tenemos que salir a conseguir falopa? No es así. No funciona así. Si hoy, a tres semanas, Sandra ya está así, imagnate lo que va a ser después".