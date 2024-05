Gran Hermano: Florencia Regidor atendió el teléfono rojo y ganó un espectacular beneficio

“Florencia, felicidades. Ganaste un beneficio: en tu próxima nominación, tus votos valdrán el doble”, le informó el 'Big' a la pareja de Nicolás Grosman minutos después de la medianoche.

La joven, al escuchar el beneficio, saltó de la emoción y Franco, el hermano de Bautista Mascia, opinó sobre el comunicado: “Una espontánea de bolsillo”.

Furia se hartó y explotó contra Francisco, el hijo de Darío, tras su apasionado encuentro en Gran Hermano

Juliana 'Furia' Scaglione lo volvió a hacer. La jugadora más fuerte de Gran Hermano (Telefe) explotó contra Francisco, el hijo de Darío Martínez Corti, luego de haber tenido intimidad con el joven.

Todo comenzó cuando los concursantes participaron del desafío semanal. En medio de la prueba, Francisco le dio algunas órdenes: “Agarrá el 67 y 56. Faltan dos piezas”. Ahí, la tatuada le respondió: “Listo, entonces hay que traer de a tres. Vamos de nuevo”.

Inmediatamente, Juliana, fiel a su estilo, disparó: “Bancá tu ansiedad, hace cinco meses estoy acá para que un pibe que llega me diga lo que tengo que hacer. Todo bien con vos pero no”.

El video, que no tardó en viralizarse, tuvo diversas reacciones de los seguidores del reality. “Tendrías que haber escuchado a tu padre cuando te lo advirtió, flaco”; “Darío tenía razón. Cuando a la desquiciada le salta la térmica, no hay vuelta atrás”, “Fuera o no lo que le dijo Darío a Pancho, está perfecto lo que hace Furia. Es la prueba semana, ubicate y respetá. Después no tienen para comer”, opinaron los fans de Gran Hermano.

Cabe recordar que Darío le había advertido a su hijo que no se acerque a ella y no perjudique su juego, sin embargo, el joven no le hizo caso y ahora se verán las consecuencias.