Grave denuncia de bullying y maltrato de otra participante dentro de El Hotel de los Famosos 2

"Perdoná no escribí antes, esa experiencia me dejó en shock emocional. La psicóloga era parte y estoy 100% segura de eso, a mi me querían hacer ver como una loca porque hacían todo lo posible en forma de bullying de parte de los otros participantes, y destratos motivados por ellos. Los productores los sacaban con la excusa de cambiar las pilas de los micrófonos y entraban con situaciones negativas para conmigo, buscando mi reacción y al darme cuenta la dinámica decidí no hablar", le dijo al conductor a través de un mensaje ya que prefirió mantenerse resguardada de las cámaras.

"Ellos hacían las entrevistas para sacar las debilidades de cada uno, yo manifesté que presentaba depresión y a mi me abusaron desde los 7 a los 11 años pues todo eso lo utilizaron para psicológicamente jugar con eso. Yo quedé tan en shock que hasta decidí no estar más en los medios, no es un juego", sumó.

"Yo lloré en el baño diciéndoles que pararan, que ni un perro se merecía lo que me estaban haciendo ellos", sumó y cerró: "Gracias por el respeto Ángel con el que tocás el tema, por eso no hablaba, no era un juego y supuse que si eso comenzaba así algo gravísimo pasaría, por eso renuncié!!"

Abigail Pereira abandonó El hotel de los famosos 2

A sólo tres días de comenzado el reality El hotel de los famosos 2 por El Trece, ya se dio la primer baja y por decisión propia: se trata de Abigail Pereira.

La actriz uruguaya abandonó el programa después de terminar descompensada un día antes en una de las competencias y explicó las razones de su drástica decisión.

Abigail Pereira sorprendió a todos sus compañeros con su salida del reality. "Pensamos que se quiere ir, no sé. Quizás armó la valija para ser más ordenada y más limpia", dijo sorprendida Charlotte Caniggia.

El tema de su salida fue muy comentado entre el resto de los participantes. A lo que la uruguaya explicó brevemente sobre las razones de su salida del ciclo mientras se retiraba con sus pertenencias el carrito.

"Muchísimas gracias por haberme hospedado en estos días en el hotel, pero me retiro para irme a un espacio en el que me sienta muchísimo más cómoda", indicó.