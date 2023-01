Grave denuncia de la ex pareja de Fernando Carrillo: los detalles de la causa judicial

Pero eso no es todo, Carrillo tampoco se hace cargo de los gasto que genera el cuidado del niño. "No paga la cuota alimentaria. No se hace cargo de nada", aseguró Iglesias.

La angelita precisó que, el conflicto que tiene con su ex, el actor no puede ingresar a Estados Unidos. "Esto está judicializado y no puede entrar a Estados Unidos porque es un delito penal no pagar la cuota alimentaria de los hijos", advirtió la periodista.

Por último, Iglesias precisó que Ramos le recordó que Carrillo afronta otra causa en el país del norte. "Tuvo una probation porque una empleada de un hotel lo acusó de abuso sexual. Ella dijo que él quiso besarla en la boca a la fuerza. Él dijo que se sometió a la probation porque no tenía ganas de que 'Estados Unidos encarcele a otro latino más'", concluyó.

Picante cruce entre Rocío Marengo y Fernando Carrillo en El hotel de los famosos 2

Luego de conocerse la drástica decisión que tomó El Trece con El hotel de los famosos 2 a pocos días de su debut al aire, se dio un tenso cruce entre Rocío Marengo y Fernando Carrillo.

Se dio en el momento de nominarse cara a cara, cuando el actor recordó algo que dijo la modelo antes de entrar al programa sobre él y que no le gustó.

“Me sorprende la actitud del ser humano porque yo no soy así, pero bueno. En realidad mi voto iba a ser para Rocío. Antes de entrar al programa Rocío dijo en televisión que yo le dije que estaba soltero”, señaló Fernando Carrillo.

Y siguió: “¿Cómo va a decir eso cuando estoy casado con una mujer hermosa que es una genia, la madre de mi hijo y es lo más bello que me ha pasado? Ella, tal vez para ganar cámara…”.

“¡Ah, porque la re necesito!”, exclamó Rocío Marengo. Y él comentó: “Si no fuera porque me tengo que salvar, te votaría a ti porque me parece de entrada una mala persona”.

“La voy a votar a Érica porque necesito salvarme, pero si me voy a quedar en el hotel, cambia mi actitud ante todos”, cerró el actor.