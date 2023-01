Inesperada baja en el programa de Georgina Barbarossa por la llegada de Pía Shaw 

Luego, agregó sobre su excompañera y nueva integrante de la conductora de Telefe: "Se suma al éxito de la mañana, la va a romper. Bueno, ella ya conoce a medio mundo ahí. Será a partir de febrero; en enero se toma vacaciones".

Y anoche, el notero de América TV fue a consultarle a los integrantes del programa de Georgina Barbarossa y todos se mostraron felices por la novedad. Lío Pecoraro señaló: "Lo digo públicamente: bienvenida Pía a 'A la Barbarossa'. Para mí va a ser la primera vez trabajando con ella". Luego agregó: "Ayer nos comunicaron que se sumaba Pía desde febrero, querían que lo supiéramos por ellos", luego dijo: "Me llevo bien con todo el mundo, soy un buen compañero. Acabo de firmar un contrato anual, así que vamos por eso".

Por su parte, Noe Antonelli manifestó: "Se suma Pía, me enteré ayer, le mandé un mensaje, la verdad es que me re alegró. Yo la quiero mucho, nunca trabajamos juntas en el mismo programa, pero sí en la calle, en coberturas. Me parece una gran profesional, la quiero". Gastón Trezeguet dijo: "Me encanta que se sume Pía, trabajamos juntos de panelistas en AM, me llevo súper bien, una profesional con todas las letras, así que más que bienvenida".

Lío Pecoraro se va del programa de Georgina Barbarossa

Por último, Georgina no confirmó la llegada de Shaw: "Si viene, bienvenida sea porque la adoro" y comentó sobre la posible salida de Lío Pecoraro o Nancy Pazos: "No, chicos no. Estoy firme con mi equipo y además feliz. El equipo es maravilloso, la producción es fantástica".

Pero De Brito aseguró que Georgina se hace la desentendida, pero la información que él recibió es que uno de sus panelistas dejará el ciclo.

Ángel anunció que Lío Pecoraro dejará A la Barbarossa ante la llegada de Pía Shaw y, por otro lado, resaltó que Nancy Pazos no está contenta con esta novedad. Habrá que ver cómo se acomoda todo.