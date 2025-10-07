A24.com

Úrsula Corberó deslumbró a todos al mostrar su embarazo en público y un detalle llamó la atención

Úrsula Corberó dejó a todos con la boca abierta con su presencia en el evento de Chanel, en el marco da Paris Fashion Week.

7 oct 2025, 18:00
Este martes 7 de octubre, París pondrá fin a su esperada Semana de la Moda, uno de los eventos más importantes del calendario internacional. Como antesala del cierre, este lunes se llevó a cabo la penúltima jornada de la Paris Fashion Week, marcada por uno de los desfiles más esperados de cada edición: el de Chanel. El majestuoso Grand Palais Éphémère fue el escenario elegido para presentar la colección Primavera/Verano 2026 de la maison. Entre los asistentes se destacó una larga lista de celebridades y referentes del mundo de la moda. Figuras como Penélope Cruz, Margot Robbie, Carlota Casiraghi y Úrsula Corberó se hicieron presentes en el exclusivo evento.

La actriz española logró captar todos los flashes y convertirse en una de las protagonistas indiscutidas de la jornada. Su aparición no solo deslumbró por su estilo, sino también porque dejó ver su embarazo, una noticia que la artista había confirmado apenas un mes antes.

Úrsula Corberó volvió a acaparar todas las miradas en la Semana de la Moda de París. A tan solo unas semanas de anunciar que espera su primer hijo junto a Chino Darín, la intérprete reapareció en el front row del desfile de Chanel, celebrado en el Grand Palais Éphémère, con un conjunto elegante que dejaba entrever su incipiente embarazo. La actriz lució radiante y relajada, confirmando que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal y profesional.

El pasado 9 de septiembre, la protagonista de La casa de papel había decidido compartir la noticia de su embarazo con una publicación en redes sociales que rápidamente se volvió viral. En la imagen, se la veía sentada en un sofá, vistiendo un delicado camisón del mismo tono, con detalles de encaje en el pecho y un lazo rosa. Junto a la fotografía, escribió una frase que se volvió tendencia entre sus seguidores: “Esto no es inteligencia artificial”. Con ese toque de humor característico, Corberó eligió un modo original y espontáneo para anunciar que está en la dulce espera, despertando la ternura y el entusiasmo de sus millones de fans alrededor del mundo.

De esta manera, su presencia en el desfile de Chanel no solo marcó su regreso al circuito de la moda, sino que también se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la Paris Fashion Week, un evento que, una vez más, volvió a unir el arte, el diseño y la emoción en un mismo escenario.

¿Qué dijo El Chino Darín tras conocerse que será papá junto a Úrsula Corberó?

La actriz española Úrsula Corberó confirmó que está embarazada, fruto de su relación con El Chino Darín. A través de un posteo en su cuenta de Instagram, la artista compartió la feliz noticia con sus seguidores.

"Esto no es IA", escribió junto a una foto en la que se la ve luciendo su pancita. En el epígrafe añadió dos emojis: un corazón y una carita con los ojos llenos de lágrimas.

En la imagen se la puede observar recostada en un sofá, con ropa cómoda y de entrecasa, apoyada en el respaldo y mirando a cámara. En su atuendo se destaca un moño rosa con dos tiras colgantes del mismo tono.

De inmediato, la publicación recibió miles de likes y comentarios. "Qué hermosa noticia, viva el amor", "Felicidades familia", "Enhorabonaaaa!", "El bebé más hermoso del mundo", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la actriz española.

En sus historias de Instagram, El Chino Darín reposteó la imagen de su pareja y también eligió emojis para expresar sus emociones en este momento tan especial.

Sin dudas, el actor argentino y su pareja española atraviesan una de las mayores alegrías de sus vidas. Una hermosa noticia que, al parecer, ya conmovió al corazón de los Darín.

De hecho, la mamá del Chino comentó el posteo de Úrsula Corberó. "Me explota el corazón de alegría y amor! Los amo con mi vida a los tres!! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad! Felicidades para uds y para mí jajaja! Lo bella que estás @ursulolita", escribió Florencia Bass en la publicación.

image

     

 

