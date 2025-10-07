Úrsula Corberó deslumbró a todos al mostrar su embarazo en público y un detalle llamó la atención

De esta manera, su presencia en el desfile de Chanel no solo marcó su regreso al circuito de la moda, sino que también se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la Paris Fashion Week, un evento que, una vez más, volvió a unir el arte, el diseño y la emoción en un mismo escenario.

¿Qué dijo El Chino Darín tras conocerse que será papá junto a Úrsula Corberó?

La actriz española Úrsula Corberó confirmó que está embarazada, fruto de su relación con El Chino Darín. A través de un posteo en su cuenta de Instagram, la artista compartió la feliz noticia con sus seguidores.

"Esto no es IA", escribió junto a una foto en la que se la ve luciendo su pancita. En el epígrafe añadió dos emojis: un corazón y una carita con los ojos llenos de lágrimas.

En la imagen se la puede observar recostada en un sofá, con ropa cómoda y de entrecasa, apoyada en el respaldo y mirando a cámara. En su atuendo se destaca un moño rosa con dos tiras colgantes del mismo tono.

De inmediato, la publicación recibió miles de likes y comentarios. "Qué hermosa noticia, viva el amor", "Felicidades familia", "Enhorabonaaaa!", "El bebé más hermoso del mundo", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la actriz española.

En sus historias de Instagram, El Chino Darín reposteó la imagen de su pareja y también eligió emojis para expresar sus emociones en este momento tan especial.

Sin dudas, el actor argentino y su pareja española atraviesan una de las mayores alegrías de sus vidas. Una hermosa noticia que, al parecer, ya conmovió al corazón de los Darín.

De hecho, la mamá del Chino comentó el posteo de Úrsula Corberó. "Me explota el corazón de alegría y amor! Los amo con mi vida a los tres!! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad! Felicidades para uds y para mí jajaja! Lo bella que estás @ursulolita", escribió Florencia Bass en la publicación.