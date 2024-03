Internaron a Felipe Pettinato: "Está haciendo tratamiento otra vez"

"Ya que me consultan, lo quiero decir yo. Felipe está internado hace dos meses, no es de ahora. Parece que les llegó la información ahora y me preguntan. Está en una comunidad haciendo tratamiento otra vez, no voy a decir dónde porque entiendo que no hace falta", comenzó diciendo la panelista y conductora en el ciclo radial de Radio Metro.

"Además hacen la amarillada de mandar drones para sacarle fotos y hacer la nota sobre cómo está ahora. En ese lugar hay un montón de gente que está luchando para salir adelante y que están haciendo un tratamiento que es muy doloroso para ellos y sus familias. Asi que no voy a decir dónde está. Si lo averiguan, bueno que investiguen. No lo voy a decir y tampoco voy a dar más detalles, es un tema de salud mental y de adicciones que no es un tema para que llenen programas y estén paneleando y opinando de algo tan serio y delicado", cerró Tamara.

Tamara Pettinato apoyó a su hermano Felipe tras la muerte de Melchor Rodrigo

El aniversario de la confusa muerte de Melchor Rodrigo en el departamento de Felipe Pettinato, en coincidencia con el alta médica transitoria del hijo de Roberto Pettinato en el tratamiento contra sus adicciones, Tamara Pettinato bancó fuerte a su hermano.

“Querer ensuciar a Felipe no va a solucionar nada. Que la Justicia haga su trabajo con prudencia y profesionalismo como lo viene haciendo”, planteó la periodista en un posteo de Instagram.

“Como todos saben, no suelo hablar de la causa, ni del trabajo que está haciendo la Fiscalía sobre el caso que involucra a mi hermano Felipe, a pesar de las barbaridades que, lamentablemente y desde la semana pasada, a diario solemos escuchar y leer”, había aclarado al arrancar su publicación.

Al final, Tamara elogió la labor de la Justicia en la causa que investiga la participación de su hermano Felipe en la muerte de Melchor, el psiquiatra que lo trataba.

“Quiero destacar el Comunicado de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°25 de la semana pasada, al que pocos medios dieron difusión, con algunas aclaraciones pertinentes sobre las distintas versiones periodísticas que se fueron generando, que nada tenían que ver con el contenido de la causa”, cerró.