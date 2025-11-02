Ivana Figueiras expuso los fuertes mensajes que recibió de haters y respondió con todo: "Uno se cansa"

A poco de confirmar su romance con Darío Cvitanich, ex de Chechu Bonelli, Ivana Figueiras decidió salir al cruce de algunos comentarios hirientes que recibe desde las redes sociales.
Tras confirmar su romance con el ex futbolista Darío Cvitanich, la modelo Ivana Figueiras expuso algunos comentarios que recibe en las redes y contestó picante.
Fue el sábado donde la modelo se cansó de detectar a haters que la cuestionan por todo y les respondió de manera picante. “Ese pelo nunca conoció el shampoo”, comentó un usuario en una de sus fotos.
A lo que Ivana Figueiras retrucó: “Puede ser… un mal día de pelo se soluciona fácil. Esa caripela está complicada. Típico, después se hacen las sororas”.
En otro comentario, otra persona lanzó: "Me conquistó con la billetera". Y ahí la modelo marcó con firmeza: "La única billetera que alguna vez me ayudó fue la de mi papá, besi".
Al mostrar esos mensajes como ejemplo del hate, Ivana reflexionó ya harta de ese odio virtual: "Yo un sábado medio al pedo me doy miedo. Voy a empezar a contestar mensajitos jiji ya sé que caigo bajo. Pero uno se cansa un poco también, ¿no?”.
"Un colapsito y a seguir. Amo a mi entorno con todo mi corazón", agregó en otra historia de Instagram con el mensaje de apoyo que recibió de las personas que la conocen.
"Estas pobres personas no te conocen, son la envidia vestida de ser. Vos sos pura luz y amorosa y tenes una familia divina. ¿Billetera vos? Estos pobres seres no tienen idea de dónde venis y que además tu propio negocio lo hiciste sola", fue el mensaje que recibió Ivana a puro afecto ante las críticas recibidas.
Ivana Figueiras habló ante las cámaras de Intrusos (América TV) sobre su relación con Darío Cvitanich, el ex de la periodista Chechu Bonelli, de quien se separó tras 14 años en pareja.
"No sé. Como que, nada. Es muy obvio. ¿Cómo me conquistó? No, no sé. ¿Viste lo que es? Es hermoso", se la oyó decir a la modelo mientras eludía la respuesta visiblemente nerviosa del inicio de su romance con el ex futbolista, el cual blanquearo desde las redes sociales hace un mes.
"No sé si la palabra es noviazgo. Pero todo re bien, la verdad, muy bien, muy feliz", remarcó luego sobre el vínculo actual con Darío Cvitanich.
En ese sentido, aclaró se despegó de los comentarios que la señalan como la tercera en discordia por la separación de él de Bonelli: "Cuando uno está tranquilo con uno mismo, nada, no te molesta porque sabes cómo son las cosas", aseguró.
Y sobre el final evitó referirse a las declaraciones de Chechu Bonelli y pidió al respecto: "No me pregunten de eso. No me quiero meter en ningún lío, nada, nada, nada", finalizó.