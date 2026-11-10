Mica Viciconte reveló el mayor problema en la convivencia con Fabián Cubero: "Los dos fatales"

Mica Viciconte habló en el streams de Telefe en la previa al comienzo de MasterChef Celebrity del lunes y reveló en qué suele confrontar con su pareja Fabián Cubero.
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Mica Viciconte habló en el streams de Telefe y reconoció cuál es el particular momento en el que suele chocar con su pareja Fabián Cubero.
Mica Viciconte habló en el streams de Telefe en la previa al comienzo de MasterChef Celebrity del lunes y reveló en qué suele confrontar con su pareja Fabián Cubero.
La influencer reconoció que el espíritu de competitividad de ambos a la hora de jugar juegos de mesa les pasa factura y suelen derivar en interminables jornadas.
"Me pasa en mi casa: juego con Fabi y la verdad no se puede jugar porque los dos hacemos mucha trampa porque ninguno quiere perder y están las cámaras", dijo sin vueltas la marplatense.
Y agregó sobre ese rasgo característico de ambos a la hora de querer ganar siempre: "Somos los dos fatales", reconoció. Además, explicó que el querer ganar cuando juegan a algo también se traslada a las reuniones con sus amistades.
"Cuando nos juntamos con amigos terminamos no jugando porque se pudre todo, se pelean, es como muy difícil", dijo entre risas.
"Él tiene un chip y yo también y estamos hasta las cinco de la mañana y es una revancha más, una revancha más... Se pica porque el que él me picantea y yo me re caliento y también lo picanteó", cerró Mica Viciconte sobre esa dinámica con Fabián Cubero a la hora de jugar los juegos de mesa.
A lo que Cachete Sierra observó acerca del pasado de Poroto Cubero como exfutbolista: "Toda la vida compitió", marcó el conductor.
Mica Viciconte sorprendió a sus seguidores al revelar que tomó la decisión de borrarse un tatuaje que lleva en el abdomen y que durante un tiempo formó parte de su cuerpo.
La influencer mostró el diseño ubicado en su abdomen y dejó en claro que está lista para dar un paso definitivo: eliminarlo de su piel.
En las imágenes dejó ver parte de la zona abdominal donde tiene el dibujo, que parecería representar a dos delfines nadando juntos.“¿Ustedes qué dicen, me saco o no me saco el tatuaje? ”, preguntó inicialmente, abriendo el debate entre los usuarios.
Sin embargo, después de recibir numerosas respuestas y comentarios, Mica confirmó que ya había tomado una determinación sobre el diseño.
“Generó muchos comentarios, les quiero decir que tomé la decisión de sacármelo. Llegó la hora”, anunció en sus historias, dando por terminado el misterio sobre el futuro del tatuaje.
Además, Mica Viciconte adelantó que compartirá con sus seguidores cómo será el procedimiento para borrarlo y qué deberá atravesar durante el tratamiento. “Les voy a contar si duele o no, cuántas sesiones son ”, aseguró.