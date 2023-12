Jésica Cirio compartió una receta de helado, la criticaron por los precios y su respuesta fue letal

Según indicó la propia Cirio, la preparación artesanal lleva 100 gramos de pistacho, 5 dátiles de medjool y 400 mililitros de leche de coco. “Una monada la receta. Ahora, ¿de precios ni idea no?” deslizó una usuaria a modo de chicana en referencia a la actual situación del país.

Y aunque probablemente quien criticó a la modelo por su desconocimiento de lo que hoy cuestan las cosas, la realidad es que Jésica Cirio no dudó en responderle sin filtro.

"Te aseguro que el kilo de helado está más caro. No es una receta para hacer todos los días. Es para darse un gusto. Yo la comparto porque me encanta. El que quiere y puede hacerla, genial. Sino en IG hay un montón de recetas dulces más económicas para hacer", escribió letal la ex de Insaurralde.

En tanto, recorriendo góndolas en las dietéticas para calcular el precio del postre helado que tanto le gusta a Jésica Cirio, puede encontrarse a unos 40 mil pesos aproximadamente el kilo de pistachos, por lo que 100 gramos rondaría los 4 mil pesos. Y mientras el medio litro de leche de coco oscilaría en los 6 mil pesos y los 100 gramos de gramos de dátiles medjool a 2 mil pesos, este postre helado rondaría los 12 mil pesos.

Nuevos problemas para Jésica Cirio: levantan el secreto bancario y fiscal de sus empresas

Jésica Cirio atraviesa otro duro momento y otra vez en el plano judicial. Tras el escándalo de su exesposo, Martín Insaurralde, navegando en un lujoso yate por Marbella con su amante, Sofía Clerici, la conductora se vio envuelta en múltiples sospechas de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, junto con el exfuncionario y la modelo.

Por tal motivo, la Justicia puso la lupa en sus bienes y sus ingresos. El juez Ernesto Kreplak ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de las empresas de Jésica para investigarlas, así como de uno de los hijos que Insaurralde tuvo antes de casarse con Cirio, Martín Luciano Insaurralde.

Y tras el pedido del fiscal Sergio Mola, del juzgado federal de Lomas de Zamora, el juez ordenó que se investigue las empresas Kideza SRL, The Bear Tedyy SA, Jésica Cirio SA, You SA y JCI Group SRL, las cuales pertenecerían a la conductora. Y lo mismo para las compañías Electro Corp SRL y Meitrix SA, ya que de informes de la consultora Nosis, se desprende que Cirio e Insaurralde habrían integrado esas firmas.

El pedido del juez Kreplak fue dirigido a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que informe si todas estas empresas se encuentran inscriptas en su base de datos, si tienen o han tenido actividad comercial declarada y, en su caso, informen los datos de identificación que posean.

Además, la Justicia está mirando muy de cerca un lujoso viaje que Jésica realizó a Punta Cana, en la República Dominicana, con Insaurralde cuando todavía estaban casados y que costó no menos de 200 mil dólares, en un jet privado, vuelo realizado hace casi un año.