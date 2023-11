Jésica Cirio se mostró junto a su nueva compañía tras la polémica con Martín Insaurralde

image.png

Para sorpresa de todos sus seguidores, Jésica reveló que un nuevo integrante se sumó a su familia para llenar de alegría su hogar: un hermoso perro con ojos clarísimos, que conquistó a todos los admiradores de la rubia.

En lo estrictamente sentimental, la conductora está muy tranquila y sin ningún romance en puerta. De todos modos, en recientes declaraciones, la diosa dejó en claro que está abierta a conocer a alguien y dejar que fluya.

El contundente posteo de Jésica Cirio en medio del escándalo con Martín Insaurralde

Días atrás, Jésica Cirio festejó el Día de la Madre en medio del escándalo con Martín Insaurralde y sorprendió con un contundente posteo junto a su hija Chloé.

La conductora de La Peña de Morfi (Telefe), subió una foto junto al regalo que le hizo la pequeña de cinco años: una cartulina roja con una tierna dedicatoria, fotos y dibujos.

“Mamá, te amo. Sos la mejor del mundo”, señala la imagen que Cirio publicó, donde le manifestó su amor a Chloé, fruto de su relación con Insaurralde.

Pero lo curioso fue que decidió musicalizar el posteo con una canción que da cuenta del difícil momento que le toca vivir tras la polémica separación con Insaurralde y su imputación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Cirio eligió un fragmento del tema de Keyli Queen que dice: “Tu eres para mí la mujer más perfecta porque has sido fuerte aunque no tengas fuerza y te levantabas a darme tu amor. Siempre me has cuidado y me has enseñado y has estado ahí cuando me tropezaba”.