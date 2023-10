Jésica Cirio se presentó en Comodoro Py por la denuncia de lavado de dinero: quién la acompañó

Fernando Burlando

Además, Ninci explicó que Jésica Cirio "fue denunciada junto al exjefe de Gabinete del gobernador Kicillof, luego que trascendiera un supuesto arreglo extrajudicial tras el divorcio en el que habría cobrado 20 millones de dólares del funcionario ultrakirchnerista”.

Asimismo, según agregó el abogado Gabriel Iezzi, Eduardo Taiano es el fiscal federal asignado en la causa de Comodoro Py, nombrado por el juez Julián Ercolini. Cabe recordar que las acciones legales fueron iniciadas por Santiago Dupuy de Lome en ese juzgado, también contra Sofía Clerici, pero podrían recaer en uno de Lomas de Zamora o de La Plata.

jesica cirio martin insaurralde.jpg

El inesperado pedido de Telefe a Jésica Cirio en medio del escándalo de Sofía Clérici y Martín Insaurralde

El gran tema que sacudió al mundo del espectáculo y la política en los últimos días fueron las fotos y videos que se conocieron del romántico viaje a Marbella de Sofía Clérici y Martín Insaurralde.

En Intrusos, América TV, Marcela Tauro informó que directivos de Telefe, canal donde se emite La Peña de Morfi los domingos, le habrían pedido a Jésica que por lo menos este fin de semana no esté al aire a raíz de todo el escándalo que se generó con el viaje de su ex con la modelo.

"Dicen que ayer Telefe se contactó con la productora con la que trabaja (Cirio) y le dijeron que este domingo no esté", precisó la periodista. "Decidieron ayer altos directivos de Telefe y le dijeron que se tome un descansito, por lo menos este domingo no", añadió.

Y Marcela Tauro explicó al respecto: "La vieron muy nerviosa y muy atenta al celular el domingo que pasó. Fue decisión del canal y se la transmitieron a la productora. Por lo menos para este domingo".

A lo que Flor de la V apuntó: "Ayer yo le escribí a Jésica Cirio y por primera vez no me respondió. Y me enteré que no tuvo un día fácil". Y luego la conductora amplió con un mensaje que le llegó: "A Jésica le dieron todo su apoyo por esta situación".