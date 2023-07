Jey Mammon y una llamativa foto en los premios Martín Fierro que dio que hablar 

Llamó la atención que ninguno de los dos, que fueron etiquetados en la foto, hicieran eco de esta imagen en las redes. De todas maneras, Jey dejó colgada la foto en su red social.

Jey Mammon llegó tarde a los premios Martín Fierro 2023 y habló de todo: "No quise..."

Jey Mammon llegó tarde a los premios Martín Fierro 2023 y revolucionó la gala. La terna en la que competía La Peña de Morfi fue una de las primeras anunciadas y, aunque había grandes expectativas, el programa perdió.

En exclusiva con este portal, Mammon habló de su llegada tarde a la ceremonia. "No quise entorpecer la entrada. Me parece que esta es una fiesta espectacular de la televisión. Sentía que cuando yo entre iba a hacer medio hincha pelo... para esta fiesta, lo sé. Lo tengo claro. Traté de evitar eso. Llegué un poquito tarde por eso", admitió.

"Podía pasar que a último momento decidiera no venir. Este es un lugar, en el momento de comer, estoy con ustedes que son siete, es un lugar energéticamente difícil en este caso para enfrentar. Dudé, obvio. Dudé todo el tiempo", dijo sobre su decisión de asistir a la premiación.

"Estoy muy contento de estar con un equipo con el cual compartí todo un año un programa maravilloso, ocupando un lugar que había dejado nada más y nada menos que Gerardo Rozín que justo me tocó ocuparlo cuando él se fue de este mundo. Entonces, me parece que fue un desafío enorme, me parecía que yo tenía que estar acá", afirmó. Y agregó: "El reencuentro con mis compañeros fue divino".