Una de las hijas de Romina de Gran Hermano 2022 intentó pegarle a Caramelo: la campaña que comenzó en redes

Lo cierto es que en medio de la profunda emoción, se vivió un momento de pequeña tensión cuando una de las hijas más chicas de Romina amagó con pegarle a Caramelo, uno de los perros de la casa, luego de levantarlo como si fuera un peluche.

Cabe recordar que las niñas son muy chicas (Mía de 12 años, Felicitas 3 y Nina 1). Al ser alertada de esa situación con la mascota, la participante le llamó la atención a una de ellas.

"Bueno, despacito con Caramelito amor eh", le dijo Romina a sus pequeñas. "No, hija", le volvió a repetir. "Ay, le quiere pegar a Caramelo", le alertaron justo a la ex diputada.

Lo cierto es que este comportamiento de la pequeña para con el perro generó un gran revuelo en el público y en las redes se remarcó sobre el futuro de la mascota una vez finalizado el programa y pidieron que la ex diputada no adopte al animal por lo que se observó el lunes al aire por cómo trató una de sus hijas a Caramelo.

La voz de Gran Hermano 2022 le dijo a Romina que sería finalista y las redes denunciaron fraude

A horas de la última eliminación de Gran Hermano 2022 antes de que los cuatro finalistas inicien la recta final, una grave denuncia por fraude golpea las puertas del reality de Telefe, una vez más.

Esta vez, fue una charla de Romina con Julieta la que desató la polémica, ya que en ella la ex diputada le dijo a Disney que en el confesionario le dijeron que este domingo no abandonaría la casa.

“Me dijo que no piense en eso. Me preguntó si no me tenía fe”, aseguró Romi antes de que Pluto TV cortara la transmisión.

Al ver las imágenes que, para colmo, luego fueron sacadas del aire por la gravedad que embestían, los internautas reaccionaron furiosos y denunciaron fraude y acomodo por parte de la producción de Telefe.

Las encuestas indican que, hasta el momento, quien abandonará la casa es Romina, aunque hasta el domingo a la noche no se sabrá la verdad, y cualquiera de los cuatro nominados tiene un pie afuera y uno dentro de GH.