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América TV confirmó la fecha del estreno de "Mírame así, el camino de Noa", con Noa Kirel y Agustín Bernasconi

La ficción llega en octubre y marcará su debut en la televisión argentina. Amor, amistad y música serán los ejes de una historia que también estará disponible en Prime Video para Latinoamérica.

1 oct 2026, 15:00
América TV confirmó la fecha del estreno de Mírame así, el camino de Noa, con Noa Kirel y Agustín Bernasconi

América TV confirmó la fecha del estreno de "Mírame así, el camino de Noa", con Noa Kirel y Agustín Bernasconi

América TV confirmó la fecha del estreno de Mírame así, el camino de Noa, con Noa Kirel y Agustín Bernasconi

América TV confirmó la fecha del estreno de "Mírame así, el camino de Noa", con Noa Kirel y Agustín Bernasconi

América TV suma una nueva ficción a su pantalla. El sábado 10 de octubre a las 19 estrenará “Mírame así, el camino de Noa”, protagonizada por la artista internacional Noa Kirel y el actor y cantante Agustín Bernasconi.

La historia sigue a dos jóvenes que se conocen en un momento decisivo de sus vidas. Ambos vienen de sufrir una traición de sus parejas y, aunque la atracción es inmediata, volver a confiar será uno de sus mayores desafíos.

Kirel interpreta a Noa, mientras que Bernasconi se pone en la piel de Tomy. Su encuentro dará lugar a un intenso romance en el que deberán enfrentar sus miedos y decidir si están dispuestos a apostar nuevamente al amor.

La protagonista es una artista pop de proyección internacional que brilló en Eurovisión 2023. Bernasconi, por su parte, combina su carrera musical con una trayectoria actoral que incluye producciones como Aliados y Soy Luna.

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De qué trata “Mírame así, el camino de Noa” y quiénes integran el elenco

Además del vínculo entre Noa y Tomy, la ficción presenta a un grupo de amigos atravesados por la música y por los desafíos de crecer. La búsqueda de identidad, la vocación y los problemas familiares forman parte de los conflictos que acompañan a los personajes.

La trama también aborda los amores tóxicos, las traiciones, la adicción al juego y el dilema entre dejarse llevar por los impulsos o intentar mantener el control.

El elenco se completa con El Purre Giménez, Kevsho, Caro Domenech, Agustina Benavides, Bianca Spinello, Mica Suárez, Jerónimo Bosia, Manuel Ramos y Gastón Dalmau, figuras con recorrido en la actuación, la música y el mundo digital.

Con una primera temporada de 24 episodios, “Mírame así, el camino de Noa” tendrá su estreno en la televisión abierta argentina por América TV y también estará disponible en Prime Video para toda Latinoamérica.

     

 

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