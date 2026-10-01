América TV confirmó la fecha del estreno de "Mírame así, el camino de Noa", con Noa Kirel y Agustín Bernasconi

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De qué trata “Mírame así, el camino de Noa” y quiénes integran el elenco

Además del vínculo entre Noa y Tomy, la ficción presenta a un grupo de amigos atravesados por la música y por los desafíos de crecer. La búsqueda de identidad, la vocación y los problemas familiares forman parte de los conflictos que acompañan a los personajes.

La trama también aborda los amores tóxicos, las traiciones, la adicción al juego y el dilema entre dejarse llevar por los impulsos o intentar mantener el control.

El elenco se completa con El Purre Giménez, Kevsho, Caro Domenech, Agustina Benavides, Bianca Spinello, Mica Suárez, Jerónimo Bosia, Manuel Ramos y Gastón Dalmau, figuras con recorrido en la actuación, la música y el mundo digital.

Con una primera temporada de 24 episodios, “Mírame así, el camino de Noa” tendrá su estreno en la televisión abierta argentina por América TV y también estará disponible en Prime Video para toda Latinoamérica.