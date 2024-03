José María Muscari obtuvo la adopción plena de Lucio y decidió mostrarlo por primera vez

"Padre e hijo. El es LUCIO GONZÁLEZ MUSCARI. El es mi hijo. Me adoptó hace unos meses y hoy sucedió lo esperado: LA ADOPCIÓN PLENA", escribió el actor con la emoción a flor de piel.

Luego dio detalles de lo que fue esta última instancia y comentó: "Después de la vinculación, después de la guarda y con Lucio ya instalado en Bs As volvimos a Corrientes su ciudad del corazón y la jueza @caro_macarrein fue la responsable de este final / principio feliz".

"Aliento a toda persona que desea adoptar a aventurarse a construir su nueva familia y buscar su propia felicidad. Adoptar, elegirse y vibrar amor es trabajo , responsabilidad y una ardua tarea cotidiana repleta de momentos felices , emocionantes y también ambivalentes, vale la pena", expresó.

El posteo obtuvo más de 90 mil likes y una gran cantidad de cometarios transmitiéndole cariño. "Les deseo lo mejor porque toda la buena vibra que sentí de Uds a cada paso nos llegó. Les deseo todo el bien que desean", finalizó.

El conmovedor mensaje de José María Muscari al cumplir uno de los sueños de su hijo Lucio

Hace algunos días José María Muscari adoptó a su hijo Lucio, y se convirtió en padre por primera vez. Pasaron su primera navidad juntos, y ahora el director teatral le cumplió uno de sus mayores sueños: conocer el mar.

Lo cierto es que Muscari viajó a Mar del Plata de cara a la temporada de verano en el teatro, y su hijo lo acompañó en busca de una nueva aventura juntos. "Nosotros y el mar", describió con una postal de ambos mirando el agua.

"De chico mi papá y mi mamá juntaban plata todo el año para traerme a mar del a vacacionar una semana. Hoy mi hijo conoce mardel gracias a que el trabajo me trae. Después habrá tiempo para conocer playas más sofisticadas. Hoy lo traje a conocer La Bristol, la del pueblo, la de todos , la que me traía Cuky de chico cuando la guita no nos alcanzaba ni en pedo para pagar una carpa y ahí éramos felices", expresó en el mismo posteo.

En eso, resaltó lo agradecido que se siente por su trabajo y dejó en claro el mensaje que quiere trasmitir como padre. "Hoy estreno Perdida Mente y una de las primeras cosas que me gusta transferirle a mi hijo es que el trabajo cumple sueños, cumple metas. Mardel me habita desde niño y ojalá desde ahora lo habite a Lucio", cerró e invitó a todos a ver su obra.