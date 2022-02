Juan Sebastián Verón y Dorina Guillén: Denuncia, infidelidad y escándalo

Cabe destacar que recién en 2021 se supo que Juan Sebastián Verón estaba separado de la madre de sus hijos, María Florencia Vinaccia, con quien estuvo en pareja durante 30 años. "Desde los 16 años que la conozco y que estuvimos de novios, convivimos muchísimo tiempo", había contado.

image.png Juan Sebastián Verón junto a quien era su esposa, María Florencia Vinaccia.

"Es un tema que decidí no hablar. Lo bloquee de todos lados porque me hacía súper mal. Cuando yo descubrí que estaba saliendo con otra chica me puse muy mal", dijo Dorina Guillén en la pantalla de América Tv.

"Yo estaba muy enamorada de él. Era un persona totalmente serie, honesta, empática, fue hermosa la relación que tuvimos, pero cuando quise preguntarle por los rumores con la otra chica y cambió totalmente, dejó de ser el Sebastián que yo conocía, me dijo que siempre lo iban a vincular con otras mujeres, me prometió que nos íbamos a ir a Indonesia juntos. Pero me estuvo mintiendo todo el tiempo", añadió la joden.

"Yo nunca conté que salí con él. Lo cuidé mucho. Estaba recientemente separado de su mujer de toda la vida. No teníamos que estar mostrándonos. Además era una situación que no podíamos salir mucho. La experiencia fue muy linda al principio, me prometió muchas cosas pero de la nada todo cambió", siguió su relato Dorina Guillén.

"Empezamos a vernos en mayo del 2020 por un amigo que tenemos en común. No tenía ganas de conocer a nadie y accedí porque mi amigo me insistió. Le dieron mi contacto, me llamó, hicimos video llamada. Venía a mi casa, estábamos juntos, cocinábamos, etc. En marzo del 2021 me mudé a Capital Federal y seguimos viéndonos. Y en mayo de ese año lo empezaron a vincular con otra persona. Lo primero que hice fue preguntarle pero realmente me di cuenta que era todo verdad. Jugó siempre a dos puntas. Se enojó mucho cuando le pregunté por este rumor", remarcó.