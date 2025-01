Juana Repetto habló de su salud y contó su dramática operación por HPV: "Pánico"

Y destacó: “En mi caso, HPV positivo, lesión en el útero, cirugía. Consulten a sus médicos, no tomen esto más que una experiencia personal con la visión de mis ginecólogos”.

“Es un virus que, como viene, podría irse solo. Entonces mi médico me repitió el PAP a los seis meses. Cuando persistió durante dos, tres PAPS, me dijo ‘hay una lesión en el útero, por este HPV, que solo no se está yendo, hay que operar'. Pánico, anestesia general...”, recordó sobre aquel momento en 2023 donde debió operarse.

“Es una cirugía relativamente sencilla pero al final se complicó un poco, me tuvieron que sacar un pedazo de útero bastante grande, la recuperación no fue tan fácil”, admitió Juana Repetto, y alertó sobre la importancia de vacunarse: "la vacuna previene no sólo la reincidencia sino las otras sepas".

En su posteo en Instagram, la actriz comentó sobre esa experiencia con el HPV: "Si yo esto me lo dejaba estar, podía terminar en algo grave. Dicho esto, a mí me empezó a dar el pap con Sil de grado bajo, en ese caso mi ginecólogo (consulten a los suyos siempre) me dijo que podría irse solo y mientras fuera de grado bajo podíamos ver se se iba solo".

"Hacer un pap cada 6 meses de control en lugar de uno por año, al tercer pap aún que seguía siendo de grado bajo, deciden hacer la cirugía ya que además tenía una lesión en el útero", continuó.

"Me hicieron la cirugía, salió todo bien, quedaron los bordes libres del virus. El doc me dice que me de la vacuna si o si, que en mi caso es fundamental no solo por que previene la reincidencia del virus, si no que me cubre y reduce mucho los riesgos del resto de las cepas", remarcó Juana Repetto.

Por último, reconoció: "Entre que tenía entendido que era hasta los 21 años y que no soy muy fan de meterme nada en el cuerpo... Venía pateando la situación. Siempre me sigo chequeando cada 6 meses desde la cirugía. Gracias a la vida me siguen dando perfecto cada vez que me los hago pero no me atrevía a la vacuna. Después de casi 3 años me la di".

Juana Repetto se defendió tras recibir duras críticas por su llanto en las redes

Juana Repetto compartió un polémico video en sus redes sociales donde se mostró llorando por diversas cuestiones que la tenían abrumada.

“Les juro que estoy agotada, me está pasando de todo. Grace, que es la señora que trabajaba en casa nos abandonó directamente, nunca más volvió. Mi casa es un quilombo.Mi vida es un quilombo”, expresó en el posteo.

Automáticamente, su video tuvo mucha repercusión en las redes sociales y la actriz recibió una ola de críticas y burlas, que la llevaron a hablar nuevamente sobre el tema.

“Chicas, las amo, están todas desesperadas, indignadas, mandándome las huevadas que están poniendo de mi llanto de ayer. Y yo entiendo, el que ve en un portal o en la tele, ‘está agotada de lavar pantalones y llora’ dice ‘esta chica es una pel...’”, comenzó.

Además, confesó: “Igual yo me sentí un poco pelot... ayer cuando subí la historia, pero decidí dejarla y no la borré porque ustedes siempre me agradecen tanto que yo me muestre como soy".

"Yo no tengo vergüenza de angustiarme y de estar colapsada. Y si la gente es básica y ve un pedacito de la historia, no es mi problema. Yo sé que el que me sigue o un poquito más allá, entiende que una está agotada por la entrega, porque hace más de tres años y pico que doy te está, porque yo crío con mucha presencia, porque estoy construyendo una casa, porque tengo rota la bacha de mi casa", aclaró.

Y finalizó: "Me pasaron muchas cosas juntas y colapsé. Y a todas nos pasa, y la que dice que soy una pel... y no colapsa, la felicito. Que me pase su receta".