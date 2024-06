Juanita Tinelli reveló que se separó de su novio Mija Mamruth: "Sanando y cuidándome mucho"

Un internauta fue directo y le preguntó si estaba en pareja, y Juanita, sin vueltas, le respondió "No", sobre una foto de un primer plano de su rostro.

juanita tinelli 1.jpg

Luego, otro usuario quiso saber cómo se encontraba, a lo que contestó: “Sanando y cuidándome mucho”. La respuesta la escribió sobre varias fotos: unas con sus amigos y otra en la que se la ve llorando.

La hija menor de Marcelo había anunciado hace seis meses su relación con Mija Mamruth, y se habían mostrado juntos en varias oportunidades.

juanita tinelli 2.jpg

juanita tinelli 3.jpg

La drástica decisión que tomaron Juanita y Francisco Tinelli sobre su espiritualidad

Los hijos de Marcelo Tinelli y Paula Robles, Juanita y Francisco, tomaron una drástica decisión en relación a la fe y la espiritualidad. Lucas Bertero reveló en Mañanísima (El Trece) que los jóvenes se convirtieron al budismo.

“Te voy a hablar de un cambio radical de vida de algunos de los hijos de Marcelo Tinelli. Un cambio total de vida de chicos jóvenes que han hecho un vuelco gracias a otro integrante de la familia”, explicó el periodista.

Y agregó: “Se han volcado hacia el budismo. Hace un tiempo largo que Paula Robles, la mamá de Juanita y Francisco Tinelli, se volcó al budismo y ellos acaban de recibir la ley máxima del budismo, vamos a decir que están recibidos”.

“El budismo no es una religión teísta, es no teísta; no hay ningún Dios para adorar y es simplemente para mejorar uno como persona, para poder después modificar el entorno”, detalló Bertero.