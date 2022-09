Juanita Tinelli se animó al topless y se la jugó al borde de la censura en Instagram

juanita.jpg

La foto se la sacó frente a un espejo ovalado y, por lo que aparenta, se encuentra en el cuarto de un hotel ya que se observa una una caja fuerte y poca ropa colgada.

Días atrás, la hija de Marcelo Tinelli se animó a llevar la tendencia "tanga a la vista" e incluso posó súper sexy con una bikini estampada que es tendencia esta temporada.

Como es costumbre, la foto hizo estallar las redes y sus seguidores no tardaron en llenarla de likes, comentarios y elogios como "Qué locura sos", "Una bomba", "Cada día más sexy".

El sorpresivo anuncio de Juanita Tinelli sobre su futuro como modelo

Ya desde hace un par de años Juanita Tinelli decidió abrirse camino en el mundo del modelaje. De hecho, su debut allá por 2020 fue para la marca de sus entonces suegros, Cynthia Kern y Federico Bonomi, Kosiuko. Pero claro que luego sus dotes para subirse a la pasarela, hicieron que se convirtiese en una mannequin con todas las letras, que se afianza día a día.

En tanto, hace un tiempo su papá Marcelo Tinelli se había mostrado orgulloso de los pasos de su hija junto a Paula Robles, deslizando la posibilidad de que Juanita se radique en el exterior para hacer una verdadera carrera internacional en el mundo de la moda, considerando como posibles destinos Francia o Nueva York.

Es así que, las cámaras de LAM (América TV) la encontraron en el debut teatral de su madre en La légende secrète de Roméo et Juliette y le consultaron sobre el tema. "Estoy muy contenta. Por ahora es ir. El modelaje es estar ahí. No sé si me voy a quedar o volver... Estoy viendo, pero creo que va más por Francia", confió la menor de las hijas mujeres del cabezón Tinelli.

En tanto, sobre las sensaciones que le genera esta profesión, a sus 19 años Juanita Tinelli reconoció "Me pone nerviosa estar en la pasarela, pero son nervios lindos. Me encanta. Lo disfruto mucho", así como explicó que al estar soltera actualmente es el momento ideal para probar suerte fuera del país. Por último, se reconoció más parecida a su madre en materia de carácter. "Yo vivo con mi mamá. Somos muy unidos todos. En la timidez que tengo, creo que soy más parecida a ella", concluyó con su angelical sonrisa.