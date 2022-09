Kate Rodríguez, víctima de hackeo y millonario robo en su cuenta bancaria

Lo cierto es que en un audio que envió al ciclo Nosotros a la mañana, Kate Rodríguez explicó sobre el drama que atraviesa: “Estoy intentando recuperar mi cuenta de Instagram porque soy víctima del ataque que han sufrido varias personas”.

“Es por criptomonedas y mi cuenta es muy apetecible para ellos porque hay muchas mujeres y es un acceso rápido para venderles o estafar a otras personas usando el poder que tiene mi cuenta”, amplió la modelo.

Y comentó: “Ya mandé los respectivos mails a soporte pero es estresante porque no tienen nada que ver conmigo. Es un tema de criptomonedas que estuvieron minando mi computadora".

"Yo tengo una computadora muy potente, que es gamer, y estuvieron minando por ahí y no me di cuenta cuando se metieron en mi computadora y me sacaron las contraseñas. Me hackearon Twitter, Instagram, Facebook y todo”, cerró Kate.

En tanto, el periodista Ariel Wolman amplió que además de perder el manejo de sus cuentas en las redes sociales la morocha habría sufrido el robo de un millón de pesos de su cuenta bancaria.

kate rodriguez.jpg

kate rodriguez 1.jpg

Kate Rodríguez apuntó contra Martín Salwe por su participación en El hotel de los famosos

Kate Rodríguez habló en Mañanísima y lanzó una fuertísima definición tras compartir El Hotel de los Famosos con Martín Salwe.

“Martín es un psicópata narcisista, tiene una cosa realmente peligrosa, es un tipo que te hostiga, él no entiende el tema del distanciamiento”, expresó sin filtros.

Así, la bailarina que compartió tiempo con él en el reality show, continuó: “Él invade tu espacio personal, te enloquece y después te dice ‘esto es un juego’”.

"Yo tuve un episodio con un psicópata narcisista y era como Martín; él tiene un tema heavy con la sexualidad, creo que tiene algo no resuelto”, disparó Kate.