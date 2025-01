Katia 'La Tana' llevó un juguete sexual a la casa y generó indignación en Gran Hermano 2024

Katia, que decidió dormir en la habitación de los varones, recibió un comentario desaprobatorio por parte de Brian Alberto. "Sí no, pero igual te pido por respeto que acá en la pieza de los varones por lo menos no. Andá a la de las mujeres de última a hacerlo", le advirtió.

"No, acá no voy a hacer nada. No, no, adelante de ustedes no", le respondió Katia.

Luego, Sandra fue hasta el patio y le contó al resto de los compañeros que La Tana había entrado con un dildo. "Qué raro que contó lo del 'coso' que trajo adelante de hombres", opinó Claudio Di Lorenzo. Ahí, Lourdes Ciccarone acotó: "Yo creo que no tiene ni un pu... tabú".

Más adelante, en medio de un juego en el que los participantes debían darle un adjetivo a cada jugador, La Tana le dio a Brian el de "insistente" y le dijo: "Lo que me dijiste ayer de mi amigo no me gustó. No lo voy a hacer en tu cara y si lo hago, lo hago con precaución. Las reglas me las da GH".

Así fue el ingreso 'motorizado' de Katia, la nueva jugadora de Gran Hermano 2024

Este lunes, en Gran Hermano 2024 (Telefe), entró Katia 'La Tana' Fenocchio, la nueva jugadora que reemplazará a la recientemente expulsada por el 'Big', Keila Sosa.

La participante, que aseguró que irá "por todo", hizo un ingreso espectacular a la casa más famosa del país con su moto rosa. Además, antes de atravesar la puerta, fue escoltada por un grupo de motoqueros amigos suyos.

La rubia -oriunda de La Matanza- tiene 32 años, trabaja con su moto haciendo delivery y es madre de una hija adolescente.

Antes de entrar a la competencia, el conductor Santiago del Moro habló con Katia y ella le preguntó: "¿Vos creés en el destino?". Inmediatamente, ella se levantó la remera y le mostró uno de sus tantos tatuajes. "Me lo tatué hace ocho años", dijo.

"Es tu ojo", le comentó el presentador. "Sí, es mi ojo, pero también el que representa a Gran Hermano", sostuvo.