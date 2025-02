Keita Baldé y su esposa destrozaron a Wanda Nara quien se defendió: "Jamás engañé a nadie"

Y agregó reflexivo: “Sabés que hay una mujer, hay hijos y nosotros como familia nos alejamos de ese tipo de cosas”.

Tras escuchar las declaraciones de él, Simona Guateri fulminó directamente a Wanda Nara y su escandaloso perfil en los medios: "Tuve una charla con la señora, si es que se puede llamar así, donde la busqué y le pedí explicaciones y ella me dijo que no debería haber pensado mal de ella", lanzó.

"Dañar la imagen de mi esposo, en cierto modo lo lograron, exponer a una persona de esta manera no es agradable. La señora habla por sí misma en Italia y en el mundo", expuso picante.

Ante estas declaraciones que se viralizaron, Wanda Nara compartió un extenso comunicado en su cuenta de X: "Chicas, miren que no le tengo miedo a nada, pero el pánico a un hombre despechado si …. Y me da escalofríos hasta donde pueden llegar”, aseguró comparando a Keita Baldé con Mauro Icardi.

“Niego rotundamente todo. Jamás engañé a nadie. Por algo hasta el último segundo quisieron recuperarme”, remarcó.

Y apuntó: “Respecto al último dolido lamentablemente bloquée y no respondí más llamadas, aunque insistía llamando a mis amigos preguntando por mi nuevo novio y por mí, si era real y bla, bla, que no podía ser, que no creía en mi relación, que me hablen que desbloquee etc...”.

"Lo lamento en el alma si mi felicidad causa dolor. Yo vivo mi vida feliz y jamás busco joder ni hacer juicios solo me defiendo y defiendo mis hijos como una leona", dejó en claro la mediática.

"Como lo que siempre dije que era… Por eso fui la primera en llevar en mi piel el tatuaje de un león los amo los dejo que voy a ver cantar a mi novio (por L-Gante) que siendo más joven me enseña a que la felicidad está en las pequeñas cosas … Y en las reales como mi amor por él... Se que no necesitas explicaciones pero si hay algo que no soy es Zorra", enfatizó.

Por último, dijo: "Para mí los valores de familia son sagrados . Y a esta y a la que sea que necesite pruebas se las doy sobre todo por que no soy ilusa de creer en la palabra de un hombre pido y exijo pruebas que tengo y tendrá la justicia".

wanda nara respuesta kieta balde y Simona Guateri.jpg

Wanda Nara compartió una romántica foto con L-Gante y le tiró un palito a Mauro Icardi: "Amor..."

Después de que se conociera que Wanda Nara y L-Gante fueron demorados en la autopista de Córdoba-Villa Carlos Paz por llevar a personas en la caja de su camioneta, la empresaria compartió una romántica foto junto a su chico y le tiró un filoso palito a Mauro Icardi.

A través de sus historias de Instagram, la conductora de Bake Off Famosos subió una foto con L-Gante. En la imagen, los tortolitos se están besando en la pileta mientras hacen con sus dedos el símbolo del infinito.

Sobre la foto, Wanda agregó dos emojis de pistolas de agua y otro del infinito. Además, musicalizó la historia con su canción Amor verdadero, cuyo videoclip está protagonizado por Wanda y su ex, Mauro.

“Amor verdadero es el que no compra el dinero. Sabés que yo te vi primero. Y te quiero de enero a enero”, dice la canción que la rubia le dedicó en su momento al delantero del Galatasaray.

Parece, entonces, que la cantante de Bad Bitch resignificó la canción Amor verdadero y ahora se la dedica a su novio Elian Valenzuela.