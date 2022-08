Kennys Palacios se quebró al recordar a su papá, que murió por covid: "Fue difícil"

Y agregó conmovido: "Fue difícil (se quiebra) como le pasó a tanta gente. A mi hermana le tocó llevarlo a la puerta de un hospital y no poder reconocer el cuerpo y ni hacer un velatorio, nada. Somos tres hermanos".

Embed

"Pude disfrutar esos últimos meses al lado de mi papá, el duelo nunca se va, sigue estando", indicó el asistente de Wanda.

Y remarcó el apoyo que tuvo de sus padres desde siempre: "Mis padres estaban separados hace diez años pero tenían una muy buena relación, siempre juntos".

"Mi papá me aceptó desde el día uno por mi sexualidad, al igual que mi mamá, y yo con eso me quedo. Me enseñó a no darle explicaciones a nadie", cerró Palacios.

kennys palacios 1.jpg

Kennys Palacios reveló cómo era la relación de Wanda Nara con Carmen, la ex empleada

Kennys Palacios rompió el silencio y reveló cómo era la relación entre Wanda Nara y Carmen, la ex empleada, que terminó en la Justicia.

En las escuetas declaraciones en vivo a Intrusos, América Tv, apurado por la producción de PH, Podemos hablar en la puerta de Telefe a donde llegaba para grabar el programa de Andy Kusnetzoff que se verá este sábado, Palacios aseguró estar muy tranquilo con esta situación "Porque sé lo que hemos vivido con Carmen... Sé que jamás ha sido maltratada, ni secuestrada, ni nada como esas cosas que se dicen".

E inmediatamente agregó en defensa de su amiga, que probablemente Carmen esté mal influenciada actualmente: "Yo creo que hay mucho payaso a su alrededor, que trata de lucrar con Carmen de esta manera. Yo sé que Carmen no es una mala persona... Capaz que está mareada por tanta gente que le llena la cabeza de cosas", arremetió.

Y cuando Flor de la V le consultó por qué cree que esta mujer salió a decir esto, teniendo en cuenta que la conocer, Kennys Palacios fue claro, al afirmar: "La verdad que no tengo idea. Nos sorprendió mucho su reacción, porque siempre creo que todos se han portado muy bien con ella, y al igual que ella con nosotros... con ellos sobre todo".

Por último, el asistente de Wanda Nara confirmó que conoce a Carmen desde"Hace cuatro años [cuando] ella volvió a trabajar a la casa de Wanda"; al tiempo que también declaró que la señora también trabajó un año en París,"Pero fue hace tres años atrás", antes de despedirse para ingresar a la grabación del ciclo de Telefe.