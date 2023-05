L-Gante apuntó contra Alex Caniggia donde más le duele tras llamarlo "grasa"

Como era de suponer, L-Gante recogió el guante y no dejó pasar el comentario despectivo e irónico del hermano de Charlotte Caniggia, por lo que salió al cruce con un golpe bajo recordándole la inexistente relación que tiene con su padre, el exfutbolista Claudio Paul Caniggia.

L-Gante dispara contra Alex Caniggia.jpeg

“Cuando tu papá te acepte te aceptamos la crítica” escribió sin filtro Elián Valenzuela sobre el posteo de Alex, replicándolo desde sus historias de Instagram.

En tanto, el hijo de Mariana Nannis no hizo más que responder elíticamente sin nombrarlos al cantante y a la mediática esta vez pero claramente refiriéndose a ellos. "#HighSociety Con clase se nace" se limitó a postear Caniggia desde una nueva historia virtual. Esta historia seguramente continuará...

Alex Caniggia responde a L-Gante.jpeg

L-Gante exhibió las contundentes amenazas de Alex Caniggia: "Te voy a romper..."

En noviembre de 2022 se desató una impensada guerra entre L-Gante y Alex Caniggia, cuando éste último atacó al referente de la cumbia 420 asegurando que su música es pedorra, entre otros cuantos epítetos.

Claro que L-Gante no se quedó callado y le respondió desde las redes sociales, la misma vía que usó el hermano de Charlotte, asegurando que todo lo que tiene se lo ganó él y no por ser "el hijo de". Y mientras que Alex Caniggia volvió a atacarlo subido al pedestal de su clase social, el cantante urbano decidió mostrar antiguas amenazas que ya le había enviado.

Entrevistado por Socios del espectáculo (El Trece), Elián Valenzuela negó estar enojado con el asunto. “No estoy enojado. Mi respuesta es que cualquier tiene sus gustos. Respeto los gustos de los demás y si lo mío no le va, no pasa nada”, y reveló picante: “A mí me había mandado audios y mensajes donde decía que quería que lo vaya a visitar y que mi música era una bomba”.

L-Gante Alex Caniggia.jpg

Así las cosas, L-Gante sacó su teléfono celular y leyó un mensaje que Caniggia le había mandado tiempo atrás. “En una discordia anterior me había puesto ‘cuando te vea, te rompo la boca, simio ignorante’” reprodujo.

Asimismo, le dio play a su respuesta de aquel entonces, donde se lo oyó contestarle “No te enojés, no te enojés… Cuántas veces hiciste chistes para la gente humilde y yo, sin embargo, te sigo. Mirá. Hace rato". De esta manera, con la mayor de las calmas el ex de Tamara Báez le mandó un nuevo menaje a Alex Caniggia.

“Yo puedo entender que quizás su forma de laburo es a través de un personaje, que ese personaje hace una diferencia entre una masa de gente. Pero bueno, yo también tengo mi personaje y mi personaje es ser yo. Yo tengo algo que quizás otro no tiene. Puedo decir que me lo gané yo y puedo recordar cuánto me costó”, cerró un contundente L-Gante.