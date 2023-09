L-Gante dio una conferencia de prensa tras estar tres meses preso: "No fui un..."

Desde A24 y América Noticias le consultaron sobre su paso por la cárcel y el posterior reencuentro con su familia: “La estadía fue tranquila. Hubo muchos rumores que he oído como ‘el preso VIP’ o se mostró una celda muy precaria que no era la situación en la que estaba. Era una celda normal, cada uno con su situación, me llevé bien, con respeto, no tuve ninguna pelea, discusión. Solo me tomé la tranquilidad y volví a mi casa a recuperar el tiempo perdido con mi hija”.

También se refirió a la relación con los otros presos y afirmó: “Fui muy bien recibido y con respeto. Muchos querían brindarle una alegría a sus familiares, entonces yo les daba una camiseta mía de Cumbia 420 firmada o un papelito, o cuando los visitaban, saludaba a los hijos. Esas cosas los hacían muy felices. Me trataron muy bien”.

Por otro lado, reveló que algunos amigos del medio no estuvieron presentes en ese momento tan difícil. Sobre Wanda Nara, respondió: “No está en el país, pero sí se preocupó y estuvo. Mi mamá me lo hizo saber. La mina, un diez. Contacto no tuve, pero sí estaba hablando. La mejor, no estamos en una relación ni nada”, aseguró.

El inesperado mensaje de L-Gante a Wanda Nara tras ser liberado de la cárcel

El viernes pasado L-Gante fue liberado de la cárcel tras permanecer tres meses detenido, y no tardaron en aparecer las versiones que lo vinculan nuevamente con Wanda Nara.

Lo cierto es que la conductora habilitó la cajita de preguntas en su cuenta de Instagram, y uno de los mensajes llamó la atención de todos sus seguidores por un particular detalle.

“Me mandaron esta historia de Wanda, creo que fue de ayer y que después la bajó, donde alguien le puso 'Mi Reyna la más bella'”, expuso la cuenta gossipeame.

"Muchas me decían que el que le decía Reyna era L-Gante y que posiblemente haya sido él”, agregó. Acto seguido, mostró distintas capturas donde el cantante se refería a Wanda con ese término. Tanto en comentarios de sus publicaciones, como al desearle feliz cumpleaños.