L-Gante subió un video de Tamara Báez y despertó fuertes rumores de reconciliación

En las imágenes se puede ver a la influencer al lado de una ambulancia, y la voz de un hombre, que no es L-Gante, dice "Doctora ¿no tiene algo para el dolor del corazón para Tamara?”.

La doctora se acerca a la mamá de Jamaica, se abraza, y la leyenda que escribió L-Gante es lo más llamativo: "Ella cuando me voy más de 10 días”, haciendo clara referencia a lo mucho que se extrañan. ¿Nueva reconciliación?

El video de L-Gante mostrando desde Europa su costoso look de casi cincuenta mil euros

La cuenta de Tik tok Ixam1.0 es famosa por compartir videos callejeros de personas que muestran su look y el valor del mismo, y curiosamente uno de los que participó de uno de esos encuentros es L-Gante, que mientras recorría las calles de Europa fue entrevistado, y sorprendió con el costoso valor de su atuendo.

"Esto (la campera y pantalón) me salió 700 euros, lo que vale es la cadena que me salió 40 mil euros. La gorra 100 euros y las zapatillas 150 euros. Con la vestimenta no buscamos exquisiteces, pero sí marcar estilo con los tatuajes y las cadenas", remarcó el cantante de cumbia 420.

El collar, lo más valioso en todo de todo su look, cuesta 40 mil euros que, con un dólar elevadísimo, cuesta unos 18 millones de pesos.

En cuanto al reloj, prefirió no decir la cifra, ya que tiene un "valor sentimental", aunque se notaba que era de oro y probablemente su costo sea también muy elevado.