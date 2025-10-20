A24.com

La dura historia de la hija del ex de Edith Hermida y el rol de la conductora en su peor momento

En una nota con Puro Show, la panelista y conductora Edith Hermida habló sobre la fuerte historia de Romina, la hija de su ex marido.

20 oct 2025, 17:12
En el programa Puro Show se dio a conocer una historia que generó una profunda emoción entre los presentes. La protagonista es Romina, hija del exmarido de Edith Hermida, quien atravesó una compleja cirugía en la cabeza debido a una malformación arteriovenosa y continúa en proceso de recuperación después de un año marcado por la adversidad.

Fernanda Iglesias relató cómo comenzó el vínculo entre ambas: “Edith se casó con un señor que ya tenía una hija de tres años, Romina. Luego tuvo a Paloma, su hija biológica, y estas dos chicas se convierten en hermanas. Ella mantuvo siempre el vínculo con Romina por el lazo de hermanas que unía a las chicas”. Su testimonio permitió entender cómo se construyó esta relación que trascendió los lazos de sangre.

Todo dio un giro hace poco más de un año, cuando Romina debió ser internada de urgencia. Fue la propia joven quien explicó lo que ocurrió: “Tuve una malformación arteriovenosa en la sangre y me hicieron una intervención en la cabeza”. A partir de ese momento comenzó un período crítico en el que la familia y quienes la quieren debieron enfrentar momentos de alta preocupación.

Edith recordó con dolor lo que siguió después de aquella intervención: “Iba a hacer algo de rutina, pero la intervención salió mal y tuve un derrame cerebral grave. Eso la llevó a estar 20 días en terapia intensiva. Tuvo dos shocks sépticos y un problema pulmonar”. Luego agregó cómo lo vivió en lo personal: “Yo no podía creer. En un momento pensé: 'esta piba se va a morir’. Mi hija estaba muy angustiada”.

Aunque Romina no es su hija biológica, la conductora acompañó cada instancia del proceso y se convirtió en un apoyo incondicional. La joven, profundamente conmovida, destacó ese vínculo especial que las une al día de hoy: “Yo la quiero mucho a ella”. Su recuperación continúa, pero la fortaleza emocional construida entre ambas marcó una diferencia en uno de los momentos más difíciles de su vida.

¿Qué haría Edith Hermida si Beto Casella se va de El Nueve?

Como ocurre todos los años, por esta época los canales de televisión empiezan a delinear las grillas de la temporada siguiente, con los habituales pases, renovaciones y bajas de contratos de las figuras del medio. Y tal parece que ese podría ser el caso de Beto Casella, quien lleva casi dos décadas en la pantalla de El Nueve al frente de Bendita.

Después de que el periodista Alejandro Castelo revelara en Ya fue todo, el ciclo de streaming que conduce en el canal de Jotax, Casella admitió en su programa radial que todo el tiempo recibe propuestas latentes, y deslizó que aspira a que "no haya ninguna situación injusta" con ninguno de sus compañeros.

Con este telón de fondo, Castelo no dudó en abordar a Edith Hermida, la histórica panelista de Bendita que acompaña a Beto desde el primer día, y le consultó qué haría si finalmente Casella se muda a otro canal.

Con total honestidad, la locutora dejó clara su postura frente a un posible cambio de emisora.Todo depende de la plata, yo voy atrás de la plata, soy así. Lo amo a Beto, lo quiero, todo bien con él. Si me dicen que me quede a conducir Bendita, es lo mismo: todo depende de la plata”, disparó sin filtro, dejando en claro que su decisión estará regida por las condiciones económicas que le propongan y no tanto por la pantalla en la que deba estar.

De esta manera, si bien el futuro de Beto Casella aún no está definido, su histórica compañera ya dejó saber que, a la hora de tomar una decisión, la clave será la propuesta económica, más allá del cariño y la amistad que mantiene con el periodista desde hace tantos años.

