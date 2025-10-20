La dura historia de la hija del ex de Edith Hermida y el rol de la conductora en su peor momento

Aunque Romina no es su hija biológica, la conductora acompañó cada instancia del proceso y se convirtió en un apoyo incondicional. La joven, profundamente conmovida, destacó ese vínculo especial que las une al día de hoy: “Yo la quiero mucho a ella”. Su recuperación continúa, pero la fortaleza emocional construida entre ambas marcó una diferencia en uno de los momentos más difíciles de su vida.

¿Qué haría Edith Hermida si Beto Casella se va de El Nueve?

Como ocurre todos los años, por esta época los canales de televisión empiezan a delinear las grillas de la temporada siguiente, con los habituales pases, renovaciones y bajas de contratos de las figuras del medio. Y tal parece que ese podría ser el caso de Beto Casella, quien lleva casi dos décadas en la pantalla de El Nueve al frente de Bendita.

Después de que el periodista Alejandro Castelo revelara en Ya fue todo, el ciclo de streaming que conduce en el canal de Jotax, Casella admitió en su programa radial que todo el tiempo recibe propuestas latentes, y deslizó que aspira a que "no haya ninguna situación injusta" con ninguno de sus compañeros.

Con este telón de fondo, Castelo no dudó en abordar a Edith Hermida, la histórica panelista de Bendita que acompaña a Beto desde el primer día, y le consultó qué haría si finalmente Casella se muda a otro canal.

Con total honestidad, la locutora dejó clara su postura frente a un posible cambio de emisora. “Todo depende de la plata, yo voy atrás de la plata, soy así. Lo amo a Beto, lo quiero, todo bien con él. Si me dicen que me quede a conducir Bendita, es lo mismo: todo depende de la plata”, disparó sin filtro, dejando en claro que su decisión estará regida por las condiciones económicas que le propongan y no tanto por la pantalla en la que deba estar.

De esta manera, si bien el futuro de Beto Casella aún no está definido, su histórica compañera ya dejó saber que, a la hora de tomar una decisión, la clave será la propuesta económica, más allá del cariño y la amistad que mantiene con el periodista desde hace tantos años.