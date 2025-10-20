Mauro Icardi metió la pata en el día de la madre con un provocador posteo para La China Suárez

En medio de rumores, likes y teorías, la dedicatoria del delantero del Galatasaray no hizo más que alimentar la intriga. “Feliz Día a esta gran mamá” escribió Mauro, y fue suficiente para que el público y la prensa volvieran a preguntarse si están esperando un hijo con la actriz.

¿Cómo está hoy Analía Rivero, la mamá de Mauro Icardi?

En 2014, Analía Rivero cobró notoriedad tras su presencia en el casamiento de su hijo, Mauro Icardi, con Wanda Nara. En ese momento, la mujer tenía 38 años y acababa de ser madre de mellizos.

Esa fue una de las pocas apariciones públicas de la madre del jugador. Después de la boda, Analía retomó su bajo perfil y continuó con su vida en Canarias, su hogar en el mundo.

Semanas atrás, en su cuenta de Instagram, Ivana Icardi compartió fotos junto a su madre y una de sus hermanas. “No solo me reencontré con dos de las mujeres más importantes de mi vida en Cádiz, sino también volví a reencontrarme con el baloncesto, con el deporte que fue mi vida toda mi adolescencia”, escribió en el posteo.

“Volver a este lugar en el que estuve hace años como jugadora me pareció mágico, y ver a mi hermanita de 11 años debutando con la selección canaria un orgullo”, agregó.

Con su publicación, Ivana despejó cualquier rumor de conflicto familiar. “Para todos los que te critican en Argentina, es todo mentira lo que dicen, sos la madre del año”, remarcó.