Mauro Icardi metió la pata en el día de la madre con un provocador posteo para La China Suárez

Mauro Icardi compartió un mensaje por el día de la madre y, sin darse cuenta, tuvo un gesto ofensivo con La China Suárez.

20 oct 2025, 14:44
De todas las imágenes que Mauro Icardi podría haber elegido para homenajear a su mamá en su día, terminó optando por la más polémica. Una foto que sabía que iba a generar ruido y comentarios. Sin medir las repercusiones que podía tener en la China Suárez —o quizá después de conversarlo— Icardi publicó una postal junto a su madre, Analía Rivero, tomada en una noche clave: su casamiento con Wanda Nara.

En el marco del Día de la Madre, el futbolista saludó a la mujer que lo crió con una imagen de aquella fiesta. “Feliz día mamá”, escribió en sus historias de Instagram, acompañando el posteo con un corazón flechado y una flor rosada. El gesto, lejos de ser inocente, reavivó la historia con su exesposa y abrió especulaciones sobre el trasfondo del mensaje.

La foto no pasó desapercibida en redes. Se los ve a ambos muy elegantes: él con traje negro y un bouquet de flores blancas prendido al saco, preparado para uno de los momentos más importantes de su vida; ella con un vestido fucsia, brillos y un hombro descubierto. Madre e hijo posan mirándose con ternura, en una imagen que reflota viejos capítulos y no deja lugar a la casualidad.

¿Qué mensaje le dedicó Mauro Icardi a La China Suárez?

Con el rumor del embarazo inminente siempre a la orden del día, Mauro Icardi volvió a jugar con la idea al postear una foto con un dulce mensajito para China Suárez. Palabras que, más allá de su intrínseca y llana literalidad, para algunos encierran mucho más. ¿Acaso hay un bebé en camino?

En medio de rumores, likes y teorías, la dedicatoria del delantero del Galatasaray no hizo más que alimentar la intriga. “Feliz Día a esta gran mamá” escribió Mauro, y fue suficiente para que el público y la prensa volvieran a preguntarse si están esperando un hijo con la actriz.

¿Cómo está hoy Analía Rivero, la mamá de Mauro Icardi?

En 2014, Analía Rivero cobró notoriedad tras su presencia en el casamiento de su hijo, Mauro Icardi, con Wanda Nara. En ese momento, la mujer tenía 38 años y acababa de ser madre de mellizos.

Esa fue una de las pocas apariciones públicas de la madre del jugador. Después de la boda, Analía retomó su bajo perfil y continuó con su vida en Canarias, su hogar en el mundo.

Semanas atrás, en su cuenta de Instagram, Ivana Icardi compartió fotos junto a su madre y una de sus hermanas. “No solo me reencontré con dos de las mujeres más importantes de mi vida en Cádiz, sino también volví a reencontrarme con el baloncesto, con el deporte que fue mi vida toda mi adolescencia”, escribió en el posteo.

“Volver a este lugar en el que estuve hace años como jugadora me pareció mágico, y ver a mi hermanita de 11 años debutando con la selección canaria un orgullo”, agregó.

Con su publicación, Ivana despejó cualquier rumor de conflicto familiar. “Para todos los que te critican en Argentina, es todo mentira lo que dicen, sos la madre del año”, remarcó.

