El comentario letal de Juana Viale sobre la China Suárez y Benjamín Vicuña que reavivó viejas tensiones

Aunque Juana nunca habló públicamente sobre el tema, Marcela Tinayre dejó entrever años atrás que la relación entre la China y el clan Legrand-Tinayre-Viale no terminó de la mejor manera. “Un día le dije: ‘Flaca, estamos veraneando. A mí me importa un carajo lo que te pasó, resolvelo con alguien, pero no toda mi casa va a estar pendiente de esto’. Después no la vi mucho más”, recordó Marcela en una entrevista.

El comentario en el programa también sorprendió a Monteverde, quien, con complicidad, bromeó: “Bueno, hoy parece que todo es con palta… ¡así que mejor no digo más nada!”. Entre risas, Juana siguió el consejo de la cocinera y dio por finalizado el tema, cerrando un segmento que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la emisión, por la combinación de humor y referencias a conflictos pasados que siguen presentes en la memoria mediática.

¿Qué dijo Gonzalo Valenzuela sobre la muerte de Ringo, su hijo con Juana Viale?

Como nunca antes, Gonzalo Valenzuela recordó el doloroso episodio del 25 de mayo de 2011, cuando Ringo, el hijo que esperaba junto a Juana Viale, falleció antes de nacer.

En una emotiva entrevista con Martín Cárcamo para el programa Tú a Tú, el actor se abrió sobre aquel momento que marcó un antes y un después en la vida de ambos. Relató cómo vivieron la pérdida junto a su entonces pareja y de qué manera enfrentaron el duro duelo.

Sobre la muerte de su hijo, el actor chileno explicó: “Murió en el parto. Nosotros vivíamos en Del Viso, como a 40 minutos de Buenos Aires y nos vinimos... fue una negligencia médica absolutamente”.

“Yo la veía a Juana que estaba metida en la tina con contracciones muy seguidas y la partera me decía que no fuéramos a la clínica, que podíamos ir mañana, que tranquilos. Me mandó a comprar unos remedios, fui a comprarlos, ella los tomó pero seguía con contracciones. Dije 'no más' y nos subimos al auto así como estábamos. Llegamos tarde, diez minutos tarde. Con tanta contracción, el bebé se había hecho caca adentro y eso... Fue terrible”, explicó visiblemente afectado sobre cómo ocurrió.

También habló sobre cómo enfrentó el duelo: “Fue durísimo, pero lo primero que hice fue ocuparme de Juana, que no tenía esa relación con la muerte. Para mí, lo principal era ella”. El actor, quien perdió a un hermano y a sus padres siendo joven, aseguró que tiene una relación cercana con la muerte y, por ende, eso habría hecho que asumiera de distinta manera lo que ocurría: “No le tengo miedo, la respeto”.

“Después de separarnos, con Juana logramos mantener una excelente relación. Fue muy generosa. Cuando yo firmé contrato por dos años en Chile, ella aceptó quedarse allá conmigo para que yo pudiera estar cerca de los chicos. Eso no lo olvido”, reveló sobre cómo siguió la relación con la nieta de Mirtha Legrand.

Concluyó su relato: “No hay día que no lo piense. Pero aprendí que el amor también se expresa en la forma en que seguimos adelante”.