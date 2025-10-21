A24.com

ESCÁNDALO

Guerra total entre L-Gante y Maxi "El Brother": los explosivos audios del ex representante del artista

En Puro Show compartieron al aire mensajes de Maxi "El Brother", en los cuales habla del conflicto con el referente de la cumbia 420, L-Gante.

21 oct 2025, 14:09
Guerra total entre L-Gante y Maxi "El Brother": los explosivos audios del ex representante del artista

El conflicto entre L-Gante y su ex representante Maxi “El Brother” continúa generando controversia. En esta ocasión, fue Maxi quien decidió romper el silencio en el programa Puro Show, donde sorprendió con sus declaraciones al intentar aclarar los rumores sobre un presunto contrato ilegal y los reclamos económicos que lo enfrentan con el cantante.

Durante la emisión, difundieron un audio que Maxi le envió directamente a Pochi, en el que buscó explicar su versión de los hechos. “Sí, tenemos nuestras diferencias, estamos hablando, pero no hay ninguna denuncia, que yo sepa. Después lo del dinero, eso no es así. Eso se aclarará, obvio. Se rendirán cuentas de ambos lados y listo, se lo escucha decir en el mensaje que compartieron al aire.

El ex representante también se refirió a las versiones que lo vinculan con un contrato irregular. “No entiendo a qué se refiere el contrato ilegal. Si es el que tiene conmigo o que algún contrato de alguna presentación”, sostuvo. Además, explicó que las discusiones que habrían llevado a la ruptura con el artista fueron “lo mismo de siempre. Discusiones por cada uno tener diferentes criterios o diferentes modos de resolver, de hacer las cosas, nada más. Pero bueno, hay que ver cómo se desarrolla todo esto”, concluyó.

Tras la difusión de los audios, los panelistas del programa analizaron sus dichos. En ese contexto, Angie Balbiani aportó un dato sobre la situación impositiva del ex representante. “Buscándolo a Maxi ‘El Brother’ aparece como un monotributista de categoría F, que puede cobrar por año 33.809.379. La realidad es que es poca plata para todo el monto que está pidiendo L-Gante en los medios”, comentó, y luego agregó: “O está mal catalogado Maxi El Brother o L-Gante está pidiendo sumas que no tienen nada que ver con la realidad”.

¿L-Gante, acusado de robar la moto de un policía?

L-Gante vuelve a ser noticia, esta vez por un nuevo escándalo relacionado con un episodio que habría ocurrido hace algunas semanas, durante su presentación en un show gratuito en Roque Pérez por la Fiesta de la Primavera y el aniversario fundacional de la localidad.

Según detalló Mauro Szeta en el programa Lape Club Social Informativo (América TV), el cantante de cumbia 420, que fue el encargado de cerrar el festival donde participaron varios artistas, está acusado de haberle robado la moto a un policía luego de su recital.

Debido a la gran congestión vehicular provocada por las miles de personas que asistieron al evento, L-Gante se habría subido sin autorización a la moto de un efectivo policial para esquivar el embotellamiento, recorriendo un breve trayecto hasta que fue detenido y el vehículo recuperado.

"El hecho es del 28 de septiembre y se conoce recién hoy. La imputación es que en la ciudad bonaerense de Roque Pérez, Elian Valenzuela terminó hurtando por unos segundos la moto de un policía", explicó el periodista de policiales sobre el episodio.

"La imputación es que, cuando había terminado su recital en Roque Pérez, donde había 9 mil espectadores, empieza un sistema de postas para irse del lugar y en un momento se complica el tránsito y su salida, e interviene la policía", continuó.

Y remarcó sobre el accionar del artista, según consta en la denuncia: "Elian Valenzuela, de forma intempestiva, se sube y aborda el motovehículo policial. Finalmente la policía lo detiene y recupera la moto del personal policial".

"Delito de hurto en grado de tentativa", aseguró Mauro Szeta respecto a la imputación que pesa sobre L-Gante. Aunque se trata de un delito con una pena menor, su situación podría complicarse por la condena en suspenso que ya tiene a tres años de prisión por amenazas coactivas y daño, un fallo que aún no está firme ya que fue apelado por su defensa.

El cantante anunció el 20 de octubre que Maxi El Brother ya no es su representante. "Comienzo una nueva etapa en mi carrera", expresó el artista al explicar su decisión.

En paralelo, Elian Valenzuela logró recientemente un acuerdo judicial con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, tras una larga disputa legal, y pactaron una nueva cifra actualizada de la cuota alimentaria.

