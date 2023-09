La búsqueda del tesoro 'hot' que armó Coki Ramírez para Marcelo Tinelli

Marcelo adivinó la pista y se acercó a la jurado Moria Casán y, divertido, sacó del pecho de la One el siguiente papelito que decía: "Su lenguaje son miradas y señas".

Acto seguido, caminó hacia el productor Federico Hoppe y lanzó, a raíz de lo que decía la pista: "Pero habla". Cuando leyó el tercer papel bromeó y expresó: "Son dos personas que hace mucho están en el programa y están a punto de ser despedidas". Todos miraron a las coaches y Tinelli les dijo: "Era un chiste, ya ustedes se estaban yendo".

La próxima pista estaba cerca del cuello de una de las bailarinas y decía "La que millones de personas quiere pisar". Tinelli fue hasta un extremo del estudio y encontró una cajita en la que había un mensaje muy especial de parte de Coki.

El conductor le preguntó a la participante qué era: "¿Es un elemento para jugar sexualmente?". A continuación, Marcelo leyó en voz alta: "Dice: 'hola, mi vida...'. Hay una crema. Me da vergüenza todo esto. Yo no sé si es sexual o es la que me pone Irene para maquillarme". Y continuó leyendo: "Hola, traje la cremita. Te quiero abajo...". Hizo silencio el presentador y no reveló nada más.

Embed

Coki Ramírez apuntó fuerte contra Maite Peñoñori tras tildarla de "regalada" por su coqueteo con Marcelo Tinelli

En LAM, Maite Peñoñori criticó duramente el histeriqueo de Marcelo Tinelli con algunas de las participantes del Bailando 2023 (América TV) y Coki Ramírez le respondió tajante.

"Dijo que era una regalada, una desubicada. Hoy en día, decirle eso a una mujer, es raro", señaló la cantante cordobesa durante su paso por El Debate del Bailando.

Y añadió:"Con Marcelo sabíamos que iba a ser mutuo, no es que yo me abalancé sobre él. Marcelo sabía que yo le iba a canta, era el reencuentro después de 12 años, era lo que la gente esperaba en su casa. Que le cante, cositas en el oído... él me dijo cosas más fuertes en el oído que yo. Estábamos como nerviosos... Yo a Marcelo lo adoro".