La cara de Benjamín Vicuña ante las cámaras cuando Wanda Nara ganó como revelación en los Martín Fierro 2023

A muchos sorprendió las risas que soltó el chileno en el momento exacto que anunciaban la definición de ese categoría. “Benjamín Vicuña se le cago de risa en la cara a Wanda Nara por el Martin Fierro”, “la cara de Benjamín Vicuña y varios cuando a Wanda Nara la nombran ganadora...”, “Vicuña se le ríe a Wanda Nara”, fueron algunos de los mensajes que se replicaron en Twitter.

Pese al traspié de Rocío Gómez Wlosko, Benjamín Vicuña se llevó la estatuilla a mejor actor protagónico por El primero de nosotros (Telefe). Daniel Fanego, en tanto, obtuvo el premio a mejor actor de reparto por esa misma novela. Y, finalmente, Mercedes Funes fue elegida Mejor actriz protagonista de ficción.

Martín Fierro 2023: el furcio de Benjamín Vicuña al agradecer su premio ¿dedicado a Pampita?

En una noche cargada de emociones, Benjamín Vicuña se alzó con la estatuilla a mejor actor protagónico por El primero de nosotros (Telefe), y al momento de dar su discurso de agradecimiento tuvo un furcio que no pasó desapercibido: tras dedicarle el premio a sus hijos, habló de "su amor" y todas las miradas apuntaron hacia Pampita.

"Gracias al público, a las personas con que nosotros trabajamos y muchas gracias a este país hermoso, a propósito de esta fecha tan importante", comenzó el actor chileno, y añadió, "gracias porque este país que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos, y me dio un amor", dijo, e inmediatamente se dio cuenta del furcio que cometió, y entre risas cambió el rumbo de su speach: "me dio tantas cosas", dijo.

Claramente, Benja súper concentrado en su discurso cayó en la cuenta de que todos notaron lo mismo, hasta los camarógrafos que rápidamente poncharon a Pampita, quien con mucha atención y emoción escuchaba al padre de sus hijos mayores.

Para finalizar, Vicuña le dedicó el premio a quienes pasan por una enfermedad, tal el tema de la novela que le permitió obtener el galardón, y compartió además el Martín Fierro con sus compañeros de terna.