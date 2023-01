La China Suárez apareció en un video al borde de un ataque de nervios y aterrorizada

Embed

Al parecer, La China estaba manejando junto a su novio, en un zona arenosa, lo complicó la tarea. "Mirá este me lo hace a propósito medio rápido y ahí pasa, hijo de p…”, exclama, en otra parte del video.

Afortunadamente, la actriz y su pareja lograron superar esa situación y lo hicieron sin ningún daño físico. Por esa razón, este material se convirtió en una escena desopilante, que los fans de la pareja replicaron en las redes.

El gesto de Rufina, la hija de La China y Nicolás Cabré, con la empleada de limpieza de un hotel

Rufina, la hija de La China Suárez y Nicolás Cabré, pasó unos días de vacaciones con su papá. Cuando llegó la hora de decir "adiós", la niña tuvo un gesto notable con la persona que realizaba la limpieza en el hotel en el cual se hospedaron.

En un posteo en su cuenta de Instagram, el actor destacó el tierno detalle de su hija: le dejó una nota a la mujer en la mesa de luz y unos chocolates en el primer cajón.

"'Hola señora que limpia. Abra el cajón, hay algo para ud', esta fue la nota y el regalo que encontré cuando fui a chequear que no dejáramos nada en la habitación del hotel. Estas son las cosas que me dejan con la boca abierta y con el corazón explotado de amor", expresó Cabré.

Por último, el actor resaltó la enorme solidaridad que nota en su hija. "Rufita, hermosa, sos algo que no puedo explicar, la bondad que manejas es de otro planeta. Por favor no cambies nunca y seguí demostrándome que no tenemos ni idea de lo infinito de la inmensidad de tu corazón. Dos cosas más… gracias por autorizarme a mostrar esto. Y gracias por ser mi hija, la más buena, la más dulce, y hacerme el papa más orgulloso del mundo siempre", concluyó.