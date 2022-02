La confesión más íntima de Mauro Szeta sobre su matrimonio

Mauro contó, a modo de ejemplo, que con su pareja miran juntos una serie y que luego ella avanza sola y él se retira a su habitación.

"El tema es que me dormí en el capítulo anterior al final de la serie. Le dije que era embolante y me dormí. 'La voy a ver igual sin vos' me dijo ella y al día siguiente me enteré que la había terminado toda sola. El tema es que yo estaba en otro cuarto porque nosotros dormimos en camas separadas", reveló el periodista.

Y añadió al respecto de la decisión que tomaron de dormir en camas separadas: "Hace muchos años dormimos en camas separadas porque tenemos distintos horarios para trabajar y demás. Así estamos mejor".

mauro szeta 1.jpg

El gran festejo de casamiento de Clarisa Antonini y Mauro Szeta

El periodista de policiales Mauro Szeta y la fiscal Clarisa Antonini realizaron el festejo de casamiento en octubre de 2018 en el Jardín Japonés con muchos amigos del medio como invitados.

La pareja tuvo una ceremonia religiosa, con un cura y un rabino, y después llegó el momento del gran festejo. Estuvieron varios famosos como Verónica Lozano, Connie Alsaldi, Lizy Tagliani, Rodrigo Lussich, Robertito Funes, Agostina Scioli y Paulo Kablan.